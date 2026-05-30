Adiós polillas: el truco infalible para erradicar la plaga de los muebles de la cocina

Más allá de echar a perder los alimentos, estas plagas poseen una enorme capacidad para multiplicarse con rapidez si no se toman medidas oportunas. Por ende, resulta fundamental saber cómo eliminar las polillas sin productos costosos con químicos potentes que pueden afectar a la salud de la familia.

Cómo eliminar las polillas de los muebles de la cocina sin gastar dinero

Por lo general, las polillas acceden los muebles de la cocina a través de paquetes de alimentos secos que no han sido cerrados herméticamente. También es probable que la mercadería provenga previamente contaminada desde el mismo punto de venta. Las larvas se caracterizan por alojarse en los pliegues de los envases, hendiduras y rincones recónditos de las alacenas, lo que dificulta significativamente su erradicación.