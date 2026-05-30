Adiós polillas: el truco infalible para erradicar la plaga de los muebles de la cocina

La aparición de insectos en los muebles de la cocina donde se guardan los alimentos es un inconveniente bastante frecuente. Una de las plagas más frecuentes en alacenas y otros mobiliarios son las polillas. Estos organismos suelen colonizar productos de consumo diario como harinas, cereales, arroz y fideos, en especial aquellos que permanecen guardados por periodos prolongados.
Más allá de echar a perder los alimentos, estas plagas poseen una enorme capacidad para multiplicarse con rapidez si no se toman medidas oportunas. Por ende, resulta fundamental saber cómo eliminar las polillas sin productos costosos con químicos potentes que pueden afectar a la salud de la familia.
Cómo eliminar las polillas de los muebles de la cocina sin gastar dinero
Por lo general, las polillas acceden los muebles de la cocina a través de paquetes de alimentos secos que no han sido cerrados herméticamente. También es probable que la mercadería provenga previamente contaminada desde el mismo punto de venta. Las larvas se caracterizan por alojarse en los pliegues de los envases, hendiduras y rincones recónditos de las alacenas, lo que dificulta significativamente su erradicación.
Por suerte, existen soluciones caseras y completamente naturales que permiten erradicar la presencia de polillas de los muebles de la cocina sin gastar dinero. En consecuencia, la clave pasará por respetar el siguiente procedimiento, el cual debemos hacer al pie de la letra:
- El primer paso será desocupar los estantes de la alacena y examinar detalladamente paquetes de semillas, legumbres, arroz, pastas y harinas. Cualquier producto que manifieste la presencia de filamentos similares a telarañas, larvas o insectos vivos debe desecharse de inmediato.
- Luego, proceder a limpiar las uniones, grietas, repisas y esquinas del mueble. Esta acción es fundamental para extraer los huevos y larvas ocultas.
- Una vez retirado el polvo, preparar una solución compuesta por agua tibia y vinagre blanco. Utilizando un paño limpio embebido en esta mezcla, repasar todas las superficies internas de la despensa.
- Para evitar que las polillas regresen, debemos distribuir de manera estratégica elementos naturales con fragancias intensas. Colocar hojas de laurel, clavos de olor o pequeñas bolsas con canela en polvo ahuyentará a los insectos debido al rechazo que les generan estos olores.
- Como medida preventiva, los alimentos secos nuevos o salvados deben traspasarse a recipientes plásticos o de vidrio con tapas de sellado hermético.
De esta forma, podremos ponerle fin a las polillas en alacenas. Como recomendación extra, debemos realizar una inspección semanal para corroborar que los muebles permanezcan completamente limpios y libres de plagas.