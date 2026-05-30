riego por goteo en el desierto de Israel

Cómo Israel transformó el desierto en un hub agrícola que exporta más de US$ 2.000 millones al año

Uno de los pilares de la transformación agrícola en Israel fue el desarrollo del riego por goteo, una tecnología creada y perfeccionada entre las décadas de 1950 y 1960 en el país. Este sistema permite suministrar agua directamente a la raíz de las plantas mediante pequeñas cantidades constantes, lo que reduce pérdidas por evaporación y aumenta la eficiencia del riego.

El desarrollo moderno del sistema estuvo asociado a ingenieros como Simcha Blass y su hijo, quienes realizaron los primeros prototipos en los años 50, y posteriormente a la expansión comercial de empresas como Netafim en los años 60. Más adelante, investigadores como Daniel Hillel contribuyeron a la investigación, difusión y aplicación internacional de estas técnicas que convirtieron por completo al desierto.

Riego por goteo

Del desierto a la innovación: el modelo agrícola de Israel que cambió el uso del agua

Se estima que entre el 75% y el 95% de los cultivos en Israel utilizan actualmente sistemas de riego por goteo. Asi mismo, Se estima que entre el 75% y el 95% de los cultivos en Israel utilizan actualmente sistemas de riego por goteo

Este modelo se complementó con otras innovaciones desarrolladas progresivamente desde finales del siglo XX, como el uso de agua reciclada (desde los años 70 en expansión), la desalinización de agua marina (expansión desde los 2000), sensores de humedad en suelos y sistemas de monitoreo digital de cultivos, lo que convirtió la agricultura en un sistema de alta precisión.

Gracias a estas innovaciones, Israel logró mantener una producción agrícola estable a pesar de sus condiciones áridas y desarrollar un sector tecnológico exportador. Según la OCDE, en 2007 las exportaciones de tecnologías agrícolas e hídricas alcanzaron aproximadamente US$ 2.2 mil millones, superando el valor de las exportaciones de productos agrícolas tradicionales del país.