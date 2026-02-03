China reta a Estados Unidos remplazando el petróleo venezolano con el de su opositor

Tradicionalmente, China fue uno de los mayores compradores de petróleo venezolano, especialmente crudo pesado, que encajaba bien con las refinerías independientes chinas conocidas como teapots en la provincia de Shandong. Pero tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, todo cambió y el gigante oriental salió a la búsqueda de otro socio clave, según anuncia Reuters.

Irán petróleo (1)

China desafía a Estados Unidos y reemplaza el petróleo venezolano con el de su opositor

Ante esa caída de suministro y con las refinerías buscando materias primas que no solo sean abundantes, sino económicas, las teapots chinas comenzaron a comprar crudo pesado iraní, conocido oponente de Estados Unidos, que ya estaba almacenado en tanques bajo custodia aduanera en China y también sobre buques fondeados en aguas asiáticas. Las fuentes consultadas por Reuters señalan que el petróleo iraní ofrecía descuentos de hasta USD 12 por barril respecto al Brent, lo que lo convertía en la opción más atractiva disponible en ese momento.