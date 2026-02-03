China patrulla islas disputadas y redefine la tensión militar con Estados Unidos

No se trata de maniobras militares aisladas ni de episodios excepcionales. Según datos oficiales, en 2025 hubo presencia china en esas aguas durante casi todos los días del año, consolidando una rutina que transforma la tensión en paisaje. Barcos blancos, con insignias civiles pero funciones estratégicas, cruzan una y otra vez las mismas coordenadas.

La guardia costera china patrulló casi a diario las islas controladas por Japón el año pasado

Porque estas islas están en la mira militar de China

Las Senkaku no tienen población permanente, pero se encuentran en una zona rica en pesca y potenciales recursos energéticos. Japón las administra desde hace décadas. China las reclama como parte de su territorio histórico. Taiwán también las considera propias. Ese triángulo de reclamos convierte cada patrullaje en un mensaje medido, casi quirúrgico, dirigido tanto a Tokio como a Washington.

La elección de la guardia costera, y no de la armada, no es casual. Es una forma de presión de baja intensidad, diseñada para evitar una escalada militar directa y, al mismo tiempo, erosionar la normalidad japonesa en la zona. La frontera entre lo civil y lo militar se vuelve difusa.

Del lado japonés, la respuesta ha sido cautelosa. Refuerzo de la vigilancia, protestas diplomáticas, pedidos a pescadores para que eviten acercarse demasiado. Nadie quiere ser el primer paso hacia un incidente mayor. Porque en el fondo, detrás de estas islas pequeñas, está el tablero completo del Pacífico. La relación entre China y Estados Unidos, la seguridad regional, el rol de Taiwán y el equilibrio de fuerzas en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.