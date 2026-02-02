China genera un nuevo microclima en el desierto con el parque solar más grande del mundo

Científicos de China que han estudiado estos efectos señalan que las propiedades físicas y químicas del suelo han mejorado bajo los paneles, y que toda esta transformación local demuestra que la energía renovable puede hacer algo más que generar electricidad. Puede cambiar un paisaje ecológico hostil en uno sorprendentemente más fértil.

Las ventajas del parque solar más grande del mundo

Es tentador imaginar esta enorme superficie de vidrio oscuro suspendida sobre la tierra como una cubierta protectora que calma el aire que antes azotaba con fuerza, como una promesa silenciosa de que los desiertos no siempre están condenados a la aridez. Allí, bajo los paneles, el suelo guarda más agua y la comunidad microbiana canta una sinfonía de vida que antes era inaudible.

Mientras tanto, en el corazón del proyecto, cientos de habitantes locales encuentran también nuevas oportunidades. Trabajos para mantener los sistemas solares, pastoreo de “ovejas fotovoltaicas” entre las filas de paneles y una fuente de energía limpia que alimenta hogares y comunidades más allá del desierto.