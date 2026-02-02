Inicio Sociedad Desierto
Mundo

China genera un nuevo microclima en el desierto con el parque solar más grande del mundo

Este enorme parque solar no es solo un hito técnico. Es una conversación profunda entre la tecnología y la tierra

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

En la vasta soledad del desierto de Talatan, en la provincia de Qinghai, sobre la meseta tibetana a más de 3 000 metros de altura, se alza el mayor “cluster” solar del mundo, un mar de paneles que juntos suman cerca de 17 000 megavatios de capacidad instalada.

Los paneles solares, dispuestos en filas interminables sobre la tierra antes árida, no solo capturan la luz del sol para convertirla en electricidad limpia, sino que, inesperadamente, han alterado el microclima local de manera positiva en pleno de desierto.

USA y el Salvador (3)

China genera un microclima en el desierto con el parque solar más grande del mundo

La sombra que proyectan estos gigantes tecnológicos actúa como un manto delicado sobre el suelo, reduciendo la temperatura y disminuyendo la evaporación, lo que permite que el terreno retenga más humedad que el desierto circundante. Esa humedad, a su vez, da vida a vegetación que antes era casi imposible de ver, creando espacios donde brotan plantas y prosperan microorganismos que antes luchaban por sobrevivir en condiciones extremas.

Científicos de China que han estudiado estos efectos señalan que las propiedades físicas y químicas del suelo han mejorado bajo los paneles, y que toda esta transformación local demuestra que la energía renovable puede hacer algo más que generar electricidad. Puede cambiar un paisaje ecológico hostil en uno sorprendentemente más fértil.

USA y el Salvador (5)

Las ventajas del parque solar más grande del mundo

Es tentador imaginar esta enorme superficie de vidrio oscuro suspendida sobre la tierra como una cubierta protectora que calma el aire que antes azotaba con fuerza, como una promesa silenciosa de que los desiertos no siempre están condenados a la aridez. Allí, bajo los paneles, el suelo guarda más agua y la comunidad microbiana canta una sinfonía de vida que antes era inaudible.

Mientras tanto, en el corazón del proyecto, cientos de habitantes locales encuentran también nuevas oportunidades. Trabajos para mantener los sistemas solares, pastoreo de “ovejas fotovoltaicas” entre las filas de paneles y una fuente de energía limpia que alimenta hogares y comunidades más allá del desierto.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar