Un reciente descubrimiento paleontológico en la provincia de Hunan, al sur de China, arrojó luz sobre un periodo crítico de la historia biológica terrestre. Los científicos localizaron un yacimiento excepcional que contiene miles de restos fósiles con un estado de conservación poco común. Este hallazgo permite estudiar con precisión las consecuencias de la extinción masiva conocida como el evento Sinsk, un proceso que terminó con gran parte de la vida generada durante la explosión cámbrica.
Descubrimiento en China marca cuándo sucedió una extinción masiva
Un descubrimiento de miles de ejemplares marinos en un yacimiento permite entender el impacto global de la extinción hace 512 millones de años
Los expertos extrajeron más de 50.000 especímenes de una cantera de doce metros de altura. Los materiales recuperados presentan tejidos blandos visibles, como ojos, branquias y sistemas nerviosos. Esta condición facilita la identificación de especies que habitualmente desaparecen sin dejar rastro debido a la rápida descomposición de sus cuerpos. Hasta la fecha, el equipo clasificó más de 150 especies distintas, de las cuales un sesenta por ciento resultaron desconocidas para la ciencia.
Hallazgos de la biota de Huayuan
El análisis de estos restos fósiles indica que el ecosistema marino, denominado biota de Huayuan, prosperó en aguas profundas hace unos 512 millones de años. El descubrimiento incluyó una gran variedad de organismos, desde esponjas y medusas hasta artrópodos de gran tamaño. Entre ellos destacó el Guanshancaris kunmingensis, un depredador que alcanzó los 75 centímetros de longitud y dominó aquel entorno oceánico tras la extinción masiva inicial.
La investigación en China sugiere que el evento Sinsk afectó principalmente a las especies de aguas poco profundas. El entorno de aguas más profundas, situado en el borde de la plataforma continental, funcionó como un refugio donde la vida logró persistir y diversificarse. Este yacimiento en la cantera de Renkupo se posiciona ahora como uno de los sitios paleontológicos más importantes del periodo Cámbrico a nivel mundial.
Causas y alcances de la extinción
La comunidad científica sospecha que la falta de oxígeno en los océanos provocó este exterminio biológico. Estudios previos señalaron que la actividad geológica aumentó los gases de efecto invernadero, lo cual calentó la atmósfera y ralentizó la circulación del agua marina. El descubrimiento de estos ejemplares ayuda a comprender cómo los sobrevivientes se adaptaron a las nuevas condiciones climáticas y químicas del planeta tras el desastre.
Por último, el equipo detectó la presencia de especies que anteriormente solo existían en registros de Canadá. Esto implica que las larvas de los animales primitivos cruzaron los océanos mediante corrientes marinas desde épocas muy tempranas. Los restos fósiles hallados en China confirman que la recuperación tras una extinción masiva dependió de la interconexión global de los ecosistemas marinos primigenios.