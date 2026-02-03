Descubrimiento en China marca cuándo sucedió una extinción masiva

fosiles china Los fósiles que dejó la extinción masiva, y que desenterraronen este descubrimiento.

La investigación en China sugiere que el evento Sinsk afectó principalmente a las especies de aguas poco profundas. El entorno de aguas más profundas, situado en el borde de la plataforma continental, funcionó como un refugio donde la vida logró persistir y diversificarse. Este yacimiento en la cantera de Renkupo se posiciona ahora como uno de los sitios paleontológicos más importantes del periodo Cámbrico a nivel mundial.

Causas y alcances de la extinción

La comunidad científica sospecha que la falta de oxígeno en los océanos provocó este exterminio biológico. Estudios previos señalaron que la actividad geológica aumentó los gases de efecto invernadero, lo cual calentó la atmósfera y ralentizó la circulación del agua marina. El descubrimiento de estos ejemplares ayuda a comprender cómo los sobrevivientes se adaptaron a las nuevas condiciones climáticas y químicas del planeta tras el desastre.

Por último, el equipo detectó la presencia de especies que anteriormente solo existían en registros de Canadá. Esto implica que las larvas de los animales primitivos cruzaron los océanos mediante corrientes marinas desde épocas muy tempranas. Los restos fósiles hallados en China confirman que la recuperación tras una extinción masiva dependió de la interconexión global de los ecosistemas marinos primigenios.