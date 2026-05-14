Soldados ucranianos descubren un OVNI y lo filman

ovni ucraniaç Los soldados realizaron el descubrimiento mediante un vehículo no tripulado, equipado con cámaras infrarrojas. Imagen: captura de pantalla

Los testigos notaron una estela de calor que seguía al cuerpo esférico, lo cual llamó la atención de los analistas de guerra electrónica.

Un descubrimiento en medio del combate

El video dura aproximadamente un minuto y muestra al elemento con una estructura central plana. Los pilotos de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados realizaron maniobras de cámara para obtener diferentes ángulos de la anomalía.

Aunque el fenómeno despierta curiosidad por su aspecto inusual, las autoridades mantienen un enfoque estrictamente racional sobre el asunto.

El gobierno de Ucrania analiza estos avistamientos bajo una perspectiva de seguridad nacional. Existe la posibilidad de que este OVNI sea en realidad una herramienta tecnológica avanzada utilizada por las fuerzas enemigas.

Beskrestnov advirtió que lo que parece un fenómeno inexplicable podría tratarse de un sistema de armamento ruso todavía desconocido para el ejército. Por esta razón, el estudio de estos objetos dejó de ser una tarea civil para convertirse en una prioridad para los defensores del territorio.

Registro oficial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheProjectUnity/status/2054128940646568278&partner=&hide_thread=false Newly released UFO footage from the Ukrainian Ministry of Defence, captured via a drones ATFLIR pod.



What do you think? pic.twitter.com/jnXFw7a5jS — Jay Anderson (@TheProjectUnity) May 12, 2026

El video presentado guarda ciertas semejanzas con archivos desclasificados por el Pentágono hace pocos años. En 2013, fuerzas estadounidenses registraron un objeto con forma de estrella en Medio Oriente que compartía rasgos con el captado en territorio ucraniano.

Sin embargo, el modelo detectado por los soldados ucranianos presenta una firma térmica mucho más densa y voluminosa. Las plataformas de noticias locales confirmaron que el material proviene de grabaciones reales de drones de batalla.

No se realizaron afirmaciones sobre vida extraterrestre, ya que la prioridad es descartar espionaje o ataques con nuevos proyectiles. Debido a que Ucrania enfrenta constantes ataques con misiles y drones convencionales, cualquier presencia aérea extraña recibe un seguimiento exhaustivo.