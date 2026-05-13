Un equipo de astrónomos realizó el descubrimiento de un nuevo planeta fuera del Sistema Solar que ya despierta enorme interés científico. Se trata de GJ 251c, una “supertierra” ubicada a apenas 18 años luz de la Tierra que, según los primeros análisis, se encuentra dentro de una zona potencialmente habitable.
El descubrimiento astronómico del año: una "supertierra" cercana podría reunir condiciones para la vida
El planeta fue detectado tras casi 20 años de observaciones. Podría tener condiciones compatibles con agua líquida y lo consideran uno de los descubrimientos más prometedores
El hallazgo fue posible gracias a casi dos décadas de observaciones realizadas por distintos observatorios del mundo. Los investigadores detectaron pequeñas variaciones en el movimiento de una estrella enana roja, provocadas por la fuerza gravitatoria de los planetas que orbitan a su alrededor, una técnica utilizada actualmente para localizar exoplanetas.
De acuerdo con los datos preliminares, GJ 251c tendría una masa cercana a cuatro veces la de la Tierra y completa una vuelta alrededor de su estrella cada 53,6 días. Aunque todavía no existe una imagen directa del planeta, la comunidad astronómica ya lo considera uno de los candidatos más atractivos para futuras investigaciones sobre atmósferas habitables.
Un planeta cercano que podría convertirse en clave para la astronomía
La principal razón del entusiasmo científico es que GJ 251c se ubica dentro de la denominada “zona habitable conservadora”. Esa región alrededor de una estrella reúne condiciones donde podrían registrarse temperaturas aptas para mantener agua líquida en superficie, uno de los elementos considerados fundamentales para el desarrollo de vida.
Sin embargo, los especialistas aclaran que eso no significa automáticamente que el planeta sea habitable. Los modelos climáticos elaborados hasta ahora muestran escenarios muy distintos según la composición de su atmósfera.
Las simulaciones indican que, con una atmósfera similar a la terrestre, el planeta podría presentar temperaturas extremadamente bajas y una superficie congelada. Pero si existieran concentraciones elevadas de dióxido de carbono, podrían generarse océanos líquidos y condiciones más compatibles con ambientes habitables.
Entre las características más importantes detectadas hasta ahora sobre GJ 251c aparecen:
- Distancia desde la Tierra: 18 años luz.
- Tipo de planeta: supertierra rocosa.
- Masa estimada: cuatro veces superior a la terrestre.
- Duración de un año: 53,6 días.
- Estrella anfitriona: una enana roja.
- Ubicación: dentro de una zona habitable.
Otro aspecto que entusiasma a los astrónomos es la posibilidad de estudiarlo con telescopios de nueva generación. La estrella GJ 251 emite apenas entre el 1% y el 2% de la energía del Sol, algo que facilitaría separar visualmente la luz del planeta en futuras observaciones directas.
Los investigadores creen que este mundo podría transformarse en un laboratorio natural ideal para analizar atmósferas de planetas rocosos fuera del Sistema Solar. El objetivo será detectar señales químicas como vapor de agua, dióxido de carbono u otros gases que podrían asociarse a procesos biológicos.
Aunque todavía faltan años de estudios para determinar si realmente puede albergar vida, el descubrimiento de GJ 251c vuelve a reforzar una hipótesis que cada vez gana más fuerza entre los científicos: la posibilidad de que existan mundos similares a la Tierra mucho más cerca de lo que se creía.