El descubrimiento astronómico del año: una "supertierra" cercana podría reunir condiciones para la vida

ciencia Científicos observaron durante 20 años y terminaron descubriendo una "supertierra" habitable fuera del sistema solar. Imagen generada con IA.

Un planeta cercano que podría convertirse en clave para la astronomía

La principal razón del entusiasmo científico es que GJ 251c se ubica dentro de la denominada “zona habitable conservadora”. Esa región alrededor de una estrella reúne condiciones donde podrían registrarse temperaturas aptas para mantener agua líquida en superficie, uno de los elementos considerados fundamentales para el desarrollo de vida.

Sin embargo, los especialistas aclaran que eso no significa automáticamente que el planeta sea habitable. Los modelos climáticos elaborados hasta ahora muestran escenarios muy distintos según la composición de su atmósfera.

Las simulaciones indican que, con una atmósfera similar a la terrestre, el planeta podría presentar temperaturas extremadamente bajas y una superficie congelada. Pero si existieran concentraciones elevadas de dióxido de carbono, podrían generarse océanos líquidos y condiciones más compatibles con ambientes habitables.

Entre las características más importantes detectadas hasta ahora sobre GJ 251c aparecen:

Distancia desde la Tierra: 18 años luz.

Tipo de planeta: supertierra rocosa.

Masa estimada: cuatro veces superior a la terrestre.

Duración de un año: 53,6 días.

Estrella anfitriona: una enana roja.

Ubicación: dentro de una zona habitable.

planeta Tierra- misión Artemis II Nuestro querido Planeta Tierra. Ahora apareció una "supertierra" que busca cambiar la historia de la astronomía. Imagen ilustrativa.

Otro aspecto que entusiasma a los astrónomos es la posibilidad de estudiarlo con telescopios de nueva generación. La estrella GJ 251 emite apenas entre el 1% y el 2% de la energía del Sol, algo que facilitaría separar visualmente la luz del planeta en futuras observaciones directas.

Los investigadores creen que este mundo podría transformarse en un laboratorio natural ideal para analizar atmósferas de planetas rocosos fuera del Sistema Solar. El objetivo será detectar señales químicas como vapor de agua, dióxido de carbono u otros gases que podrían asociarse a procesos biológicos.

Aunque todavía faltan años de estudios para determinar si realmente puede albergar vida, el descubrimiento de GJ 251c vuelve a reforzar una hipótesis que cada vez gana más fuerza entre los científicos: la posibilidad de que existan mundos similares a la Tierra mucho más cerca de lo que se creía.