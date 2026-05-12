Tras dos años, finalmente se ha revelado la verdadera identidad del misterioso objeto dorado hallado en las profundidades marinas, un descubrimiento que en 2023 desconcertó a la comunidad científica tras ser detectado en el fondo del Golfo de Alaska, a más de 3.200 metros bajo la superficie del océano.
Tras dos años de su descubrimiento, revela la identidad del misterioso objeto dorado hallado en las profundidades del océano
El descubrimiento del llamado Orbe Dorado deja de ser un enigma para convertirse en otra pieza clave de ese océano aún inexplorado
El objeto, bautizado popularmente como el “Orbe Dorado”, fue descubierto por un robot del buque de exploración Okeanos Explorer de la NOAA mientras cartografiaba el lecho marino. Su forma lisa, casi como una pequeña cúpula brillante con una abertura central, desató todo tipo de hipótesis.
Tras dos años de su descubrimiento, revela la verdadera identidad del misterioso objeto dorado hallado en las profundidades del océano
Durante más de dos años, el objeto permaneció en estudio en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, sin una respuesta clara sobre su origen. Pero la clave del descubrimiento llegó cuando los investigadores combinaron análisis morfológicos y genéticos, una estrategia que permitió finalmente resolver el enigma.
El resultado del descubrimiento fue inesperado pero fascinante: el “orbe” no era una criatura nueva ni un objeto desconocido, sino los restos biológicos de una anémona de mar gigante llamada Relicanthus daphneae. En concreto, se trataba de una estructura secretada por su base de fijación, una especie de “residuo” que queda cuando el animal se adhiere y se desplaza sobre las rocas del fondo oceánico.
Resuelven el misterio del objeto dorado que desconcertó al mundo en el fondo del océano
Lo que a simple vista parecía un objeto misterioso resultó ser, en realidad, una huella biológica compleja. Los análisis revelaron incluso rastros de células propias de cnidarios, el grupo que incluye anémonas y corales, y posteriormente el ADN confirmó la coincidencia casi total con la especie identificada.
Los científicos destacaron que el caso no solo resolvió un misterio, sino que también mostró algo más profundo. Las profundidades del océano siguen siendo un territorio lleno de procesos biológicos poco conocidos, donde incluso un “objeto extraño” puede esconder una historia natural mucho más compleja de lo que parece.