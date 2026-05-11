Presupuesto 2026: Milei redujo las partidas nacionales para Mendoza en obras, Justicia y el INV

metrotravia obras Milei disminuyó el presupuesto para obra pública en Mendoza.

En materia de seguridad vial, Mendoza perdió otros $940.000.000 destinados a obras de seguridad en rutas nacionales.

Otra disminución afecta lo que en ingeniería civil se denomina "obras de arte": una categoría técnica que no tiene connotación estética sino que agrupa las estructuras que permiten a una carretera sortear obstáculos geográficos o gestionar el flujo de agua. Incluye puentes, viaductos, alcantarillas, muros de contención y túneles. Para Mendoza, el rubro "Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte" también sufrió una reducción de $940.523.960.

En la categoría referida a la conservación de rutina y el mantenimiento general de la infraestructura de rutas nacionales la disminución fue de $767.539.934.

También redujeron el presupuesto en un $574.713.639 para la conservación mejorativa del tramo que une el límite con Río Negro hasta el Empalme con la Ruta Nacional 143 (acceso al sur mendocino).

La baja del presupuesto para el INV

El Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), organismo que tiene su sede central en Mendoza, sufrió una disminución en su capacidad operativa. En total, redujeron $386.580.000 en el programa de "Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola", la quita de $168.000.000 para la compra de equipo sanitario y de laboratorio y la reducción de en mantenimiento de maquinaria ($71.000.000), servicios de internet ($45.000.000), seguros ($50.000.000) y compuestos químicos ($7.580.000).

Instituto Nacional de Vitivinicultura INV El presidente Javier Milei anunció que disminuyó el presupuesto para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Además, se reduce el presupuesto para proyectos críticos de saneamiento y gestión de residuos y una disminución para el Complejo Minero Fabril San Rafael de $600.000.000 para la remediación de pasivos ambientales.

Y también se ajustó al Centro de Residuos en Luján de Cuyo con una baja de $157.048.886 para la construcción del Centro Integral de Residuos Sólidos, obra vinculada a financiamiento del BID.

Disminuyeron el presupuesto para la Justicia Federal

El recorte también implica el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia con una disminución del presupuesto de $2.043.174.384.

El 100% de este recorte afecta a la partida de "Personal Permanente", específicamente en la "Retribución del cargo".

Bajó el presupuesto para las universidades nacionales

El gobierno nacional, además, disminuyó $78.768.179.759 programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales. Entre los planes de Educación está el Plan Nacional de Alfabetización.

Asimismo, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, un mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales.

Las planillas anexas también detallan una reducción de $21.686.636.818 en las partidas de infraestructura y equipamiento escolar. El programa de "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas" registra una disminución de $6.649.536.538.

aulas vacias El sistema educativo tendrá otro ajuste. Foto: DGE

En el ámbito de las empresas públicas vinculadas con el sector, la firma estatal EDUC.AR S.A. presenta una quita total de $48.000.000.000 en concepto de transferencias para gastos corrientes y de capital.

Por último, el presupuesto para las universidades nacionales contempla una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital destinadas al desarrollo de la infraestructura del conocimiento. Este ajuste alcanza a trece casas de altos estudios, afectando proyectos en instituciones como las universidades nacionales de La Plata, General San Martín, Entre Ríos, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Avellaneda y Nordeste, entre otras.

La medida oficial lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y abarca también la modificación de créditos presupuestarios del Consejo de la Magistratura y la redistribución de cargos dentro de la estructura nacional.