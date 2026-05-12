El descubrimiento más grande del norte de Europa es ahora aún más grande: qué hallaron

Al quitar ese suelo grueso, los trabajadores empezaron a rescatar entre 70 y 100 piezas diarias. Esta metodología permitió que el descubrimiento alcanzara cifras que podrían llegar pronto a las 5.000 unidades de plata.

Un descubrimiento que no para de crecer

monedas noruega Los arqueólogos anunciaron el descubrimiento el mes pasado, pero los hallazgos continúan. Imagen: The History Blog

Dentro del tesoro aparecieron piezas muy valiosas, como un penique danés del rey Harthacnut. Esa unidad específica se fabricó en la ciudad de Lund hace casi mil años, justo antes de que el monarca gobernara también en Inglaterra.

El hallazgo incluye además las primeras monedas creadas en Noruega bajo el mando de Harald Hardråde. Aquellos ejemplares antiguos destacan por tener mucha más plata que las versiones que se acuñaron años después.

La colección encontrada en Europa muestra una etapa de cambio en el comercio nórdico. Antes de estos años, la gente usaba trozos de plata extranjera y los pesaba para saber cuánto valían.

El descubrimiento de estas piezas locales sugiere que el valor empezó a depender del sello del rey y no solo del peso del metal. Estos objetos aparecieron en la región de Østerdalen, un sitio donde nunca antes se vieron ejemplares de este tipo.

El misterio del tesoro

piezas noruega El descubrimiento sigue creciendo, y más monedas de plata aparecen cada hora. Imagen: The History Blog

El lugar del hallazgo genera dudas entre los arqueólogos porque está lejos de los antiguos centros de poder. Hasta ahora, las excavaciones no mostraron señales de casas, tumbas o edificios en los alrededores.

Los investigadores mantienen la esperanza de encontrar restos del contenedor original, posiblemente de madera o cuero. Ese recipiente protegía el tesoro antes de que el paso de los arados modernos dispersara las piezas por el campo.

May-Tove Smiseth, arqueóloga de la municipalidad de Innlandet, calificó el avance como algo fantástico para la historia del país. El trabajo de limpieza y análisis continuará para proteger cada fragmento de plata rescatado del barro.