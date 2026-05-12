El reciente descubrimiento arqueológico en la zona de Mørstad sorprendió a los especialistas por su volumen constante. Lo que empezó como un hallazgo de tres mil unidades de plata creció hasta superar las 4.300 piezas en pocos días.
El descubrimiento más grande del norte de Europa es ahora aún más grande: qué hallaron
Un hallazgo de monedas vikingas en Noruega supera todos los récords tras alcanzar las 4.300 piezas de plata del siglo XI
Este conjunto de monedas del siglo XI representa un hito para Noruega, ya que contiene más metal que los otros cuatro grandes tesoros nacionales sumados.
Los expertos del Museo de Historia Cultural de Oslo dirigen las tareas en el terreno. El equipo decidió utilizar maquinaria pesada para remover la capa superficial de tierra que impedía el paso de las ondas de los detectores.
Al quitar ese suelo grueso, los trabajadores empezaron a rescatar entre 70 y 100 piezas diarias. Esta metodología permitió que el descubrimiento alcanzara cifras que podrían llegar pronto a las 5.000 unidades de plata.
Un descubrimiento que no para de crecer
Dentro del tesoro aparecieron piezas muy valiosas, como un penique danés del rey Harthacnut. Esa unidad específica se fabricó en la ciudad de Lund hace casi mil años, justo antes de que el monarca gobernara también en Inglaterra.
El hallazgo incluye además las primeras monedas creadas en Noruega bajo el mando de Harald Hardråde. Aquellos ejemplares antiguos destacan por tener mucha más plata que las versiones que se acuñaron años después.
La colección encontrada en Europa muestra una etapa de cambio en el comercio nórdico. Antes de estos años, la gente usaba trozos de plata extranjera y los pesaba para saber cuánto valían.
El descubrimiento de estas piezas locales sugiere que el valor empezó a depender del sello del rey y no solo del peso del metal. Estos objetos aparecieron en la región de Østerdalen, un sitio donde nunca antes se vieron ejemplares de este tipo.
El misterio del tesoro
El lugar del hallazgo genera dudas entre los arqueólogos porque está lejos de los antiguos centros de poder. Hasta ahora, las excavaciones no mostraron señales de casas, tumbas o edificios en los alrededores.
Los investigadores mantienen la esperanza de encontrar restos del contenedor original, posiblemente de madera o cuero. Ese recipiente protegía el tesoro antes de que el paso de los arados modernos dispersara las piezas por el campo.
May-Tove Smiseth, arqueóloga de la municipalidad de Innlandet, calificó el avance como algo fantástico para la historia del país. El trabajo de limpieza y análisis continuará para proteger cada fragmento de plata rescatado del barro.