Niño descubrió una espada cuando paseaba con su clase: tiene 1300 años

niño espada Henrik consiguió algo con lo que muchos arqueólogos solo sueñan. Imagen: captura de pantalla

Los arqueólogos identificaron el objeto como una espada de un solo filo, un diseño típico de las producciones nórdicas de hace siglos. El ejemplar posee una antigüedad estimada en 1300 años, lo cual lo sitúa en la época merovingia o en los albores de la era vikinga.

Origen del descubrimiento

El arma apareció en un estado de conservación excepcional pese al paso del tiempo. Las autoridades locales de Noruega expresaron su gratitud hacia los estudiantes de primer grado por su agudeza visual.

Según indicaron desde Kulturarv i Innlandet, "la espada es lo que llamamos 'negget'. Eso significa que solo está afilada en un lado". Este detalle técnico permite a los científicos ubicar la pieza en una época anterior a las hojas de doble filo que los vikingos estandarizaron más tarde.

La espada presenta corrosión externa y restos de tierra, pero su estructura básica se mantiene íntegra. El diseño de la empuñadura y el pomo guarda similitudes con los modelos clasificados por Jan Petersen en sus estudios históricos sobre armamento nórdico de principios del siglo veinte.

Análisis científicos

espada noruega El descubrimiento tiene más de un milenio de antigüedad. Imagen: Avisen Hadeland

El objeto salió de la escuela para su traslado al Museo de Historia Cultural de la capital. Allí, el equipo de restauración someterá el metal a radiografías y estudios químicos profundos. "Estamos súper orgullosos de los niños que lograron ver la espada en el campo ¡Estuvo bien hecho!", señalaron los expertos encargados de la conservación de la pieza.

Los arqueólogos de Noruega destacaron que el grupo escolar cumplió con todos los protocolos de seguridad. En lugar de intentar limpiar la pieza por su cuenta, llamaron de inmediato a la oficina correspondiente.

La espada ahora recibirá un tratamiento de conservación profesional para evitar que el contacto con el aire degrade más el hierro. Este proceso permitirá conocer la composición exacta de los materiales que los herreros utilizaron hace 1300 años.