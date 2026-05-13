Henrik Refsnes Mørtvedt, un niño de seis años, protagonizó un descubrimiento histórico en la zona de Brandbu, municipio de Gran. El pequeño realizaba un paseo de primavera con su grupo de la escuela Fredheim cuando notó un trozo de metal que emergía del suelo.
Niño descubrió una espada cuando paseaba con su clase: tiene 1300 años
Un niño de 6 años llegó al descubrimiento un arma de la era merovingia durante una excursión escolar en la localidad de Gran, en Noruega
En un comienzo, el alumno pensó que el objeto era chatarra o una herramienta antigua dañada. Al levantarlo de la tierra, quedó claro que aquello parecía ser una pieza arqueológica de gran valor.
La clase actuó de manera correcta y contactó a los especialistas del condado de Innlandet para informar sobre el hallazgo. El niño entregó la pieza a los expertos, quienes confirmaron la importancia del arma.
Los arqueólogos identificaron el objeto como una espada de un solo filo, un diseño típico de las producciones nórdicas de hace siglos. El ejemplar posee una antigüedad estimada en 1300 años, lo cual lo sitúa en la época merovingia o en los albores de la era vikinga.
Origen del descubrimiento
El arma apareció en un estado de conservación excepcional pese al paso del tiempo. Las autoridades locales de Noruega expresaron su gratitud hacia los estudiantes de primer grado por su agudeza visual.
Según indicaron desde Kulturarv i Innlandet, "la espada es lo que llamamos 'negget'. Eso significa que solo está afilada en un lado". Este detalle técnico permite a los científicos ubicar la pieza en una época anterior a las hojas de doble filo que los vikingos estandarizaron más tarde.
La espada presenta corrosión externa y restos de tierra, pero su estructura básica se mantiene íntegra. El diseño de la empuñadura y el pomo guarda similitudes con los modelos clasificados por Jan Petersen en sus estudios históricos sobre armamento nórdico de principios del siglo veinte.
Análisis científicos
El objeto salió de la escuela para su traslado al Museo de Historia Cultural de la capital. Allí, el equipo de restauración someterá el metal a radiografías y estudios químicos profundos. "Estamos súper orgullosos de los niños que lograron ver la espada en el campo ¡Estuvo bien hecho!", señalaron los expertos encargados de la conservación de la pieza.
Los arqueólogos de Noruega destacaron que el grupo escolar cumplió con todos los protocolos de seguridad. En lugar de intentar limpiar la pieza por su cuenta, llamaron de inmediato a la oficina correspondiente.
La espada ahora recibirá un tratamiento de conservación profesional para evitar que el contacto con el aire degrade más el hierro. Este proceso permitirá conocer la composición exacta de los materiales que los herreros utilizaron hace 1300 años.