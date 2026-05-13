Descubrimiento descomunal: caminaba por un parque de Estados Unidos y encontró un enorme diamante

La mujer identificó rápidamente que aquel mineral era un diamante blanco de 3.09 quilates. La piedra presenta una forma plana, una textura suave y carece de color, con un tamaño similar al de una cuenta pequeña. La protagonista decidió bautizar su hallazgo como "Za'Novia Liberty Diamond" en honor a sus nietos y al aniversario nacional.

Una búsqueda exitosa

El predio donde ocurrió el descubrimiento cuenta con 37 acres destinados a la búsqueda de gemas y minerales. Cualquier persona que encuentre un objeto valioso dentro de este parque tiene el derecho legal de conservarlo. Esta política atrae a miles de entusiastas que prueban fortuna cada año en la región sur de Estados Unidos.

Las autoridades del lugar confirmaron que la pieza de Smith representa un hito emocionante para la temporada actual. El registro histórico indica que miles de piedras aparecieron desde que el sitio obtuvo su categoría estatal hace décadas. Cada diamante rescatado de la tierra refuerza la fama de este campo como un punto geológico único en el mundo.

diamante No hay un estimado del valor del diamante. Imagen: Arkansas State Parks

Récords históricos

La historia de este sector de Estados Unidos guarda relatos de hallazgos todavía más masivos. El registro oficial destaca al "Uncle Sam", un diamante de más de 40 quilates que apareció en la década de 1920. Aunque la pieza de Smith es menor, su claridad y peso la ubican entre las notificaciones más destacadas del último tiempo.

Este tipo de descubrimiento mantiene vivo el interés por la minería recreativa en el parque. Los geólogos explican que la erosión natural ayuda a que las piedras suban a la superficie con el paso del tiempo. Así, los visitantes caminan con la esperanza de encontrar un nuevo diamante bajo sus pies.