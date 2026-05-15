Un tesoro en el lugar menos pensado: descubren un tesoro medieval en una letrina

Las páginas internas del libro estaban protegidas por una encuadernación muy ajustada. Esto permitió que las finas capas de cera llegaran al presente con el texto original escrito con un estilete. Los arqueólogos determinaron que las anotaciones están en latín, lo que sugiere que el propietario pertenecía a una clase social alta. El estudio de la arqueología en la zona permite suponer que el dueño utilizaba el cuaderno para registros espontáneos.

El estilete usado para escribir tenía una punta para grabar las letras y un extremo plano para alisar la cera. Este sistema convertía al objeto en una herramienta reutilizable. Aunque el contenido completo todavía no se descifró, los expertos notaron que existen restos de escrituras anteriores debajo de la capa superficial. El descubrimiento aporta datos valiosos sobre el uso de la escritura cotidiana en aquel entonces.

Un descubrimiento que también es textil

libro arqueologia El descubrimiento se realizó en un lugar insólito. Imagen: The History Blog

La investigación en el sitio también arrojó otros objetos curiosos además del libro de madera. Dentro de las cinco letrinas excavadas aparecieron barriles, cuchillos, cerámica y restos de tela de seda. Estos fragmentos de seda estaban cortados en formas rectangulares. Los especialistas en arqueología sospechan que estas piezas servían como un papel higiénico extremadamente lujoso para los habitantes de la casa.

El uso de seda y la presencia de un cuaderno con grabados de flores de lis refuerzan la teoría de una familia adinerada. Durante la Edad Media, el centro de Paderborn albergaba viviendas de comerciantes y personas de estatus elevado. Los científicos analizan ahora la composición de la madera y la resina para asegurar la conservación de estos materiales orgánicos. En el futuro, el equipo espera identificar al dueño específico mediante la revisión de archivos históricos de la ciudad.