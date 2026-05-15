Si se vota la salida de Mendoza de la Zona Fría "habrá aumentos importantes"

En el rediseño del esquema de subsidios en la tarifa de gas, el de Zona Fría se mantiene para Malargüe, la región de la Puna y la Patagonia –tal como estaba antes de los cambios del 2021-, cuando se amplió la región beneficiada, incluyendo a toda la provincia de Mendoza.

Y se quita para la zona “ampliada”, es decir para La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

En esas regiones, podrán acceder a un subsidio en la tarifa del gas solo quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En tanto que, sí podrán acceder al subsidio por Zona Fría quienes vivan en estas zonas y demuestren convivir con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Lo “más razonable hubiese sido adoptar un criterio por isoterma, pero se optó por volver al anterior de la Zona Fría previa al 2021”, apuntó Nieri, que firmó el dictamen de mayoría -el del oficialismo-, pero en disidencia, al igual que su compañera de banca Pamela Verasay.

facundo correa llano zona fria El mendocino libertario Facundo Correa Llano apoyó la eliminación de la Zona Fría para Mendoza -salvo Malargüe-.

El resto de los apoyos fueron de La Libertad Avanza –de hecho el mendocino Facundo Correa Llano presidió la comisión-, Pro, MID e Innovación Federal.

Dictamen positivo a la derogación de la ley de Zona Fría

Lisandro Nieri reconoció que “quitar zonas que tenían un subsidio importante respecto del gas nunca es atractivo, pero hay que conocer un poco la historia”.

Y explicó: “Hasta el 2021, era un beneficio para la Patagonia que luego se extendió para Mendoza, que creo que corresponde, pero también para el sur de Santa Fe que no lo necesita”.

Eso –dijo- es lo que viene a remediar esta ley que impulsa el gobierno nacional y que cuenta con el apoyo de aliados en el Congreso.

zona fria dictamen diputados

“Habrá un aumento importante en la tarifa de gas. Se procuró hacerlo en enero, pero el capítulo de Zona Fría no salió con la ley de Presupuesto 2026”, agregó Nieri respecto de la oportunidad del tratamiento, justo a poco del inicio de los meses más fríos del año.

Por otra parte, el diputado detalló que si bien millones de usuarios perderán el beneficio de Zona Fría -1.6 millones- si el proyecto se transforma en ley, “el proyecto mantiene el subsidio por condiciones económicas que puedas demostrar”.

Es decir, salvo en los casos de la Patagonia, Malargüe y la Puna, las otras regiones no tendrán subsidio por ser zonas de temperaturas bajas o extremas, como pasa en buena parte de Mendoza, pero sí se evaluará la necesidad o no de un descuento en la tarifa de gas según la capacidad económica de cada usuario.

Al respecto, la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, dijo durante la reunión de comisión que estos serían unos 1.800.000 de usuarios, que están inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En esos casos, la baja podría llegar al 75%, pero exclusivamente sobre el consumo de gas -que es el 40% de la boleta-” durante los meses de invierno, y no sobre el total de la factura como sucede con el régimen de Zona Fría.

La sesión en Diputados para tratar los cambios se espera para el 20 de mayo.