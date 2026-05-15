Alerta en las universidades: la UTN Mendoza perdió en 2 años 15% de sus docentes por los bajos salarios

marcha universitaria en mendoza La marcha universitaria convocó a una multitud en Mendoza. Foto: Axel LLoret/Diario UNO

El éxodo en la UTN y el caso Balseiro

"En estos últimos dos años hemos perdido entre 10% y 15% de nuestro cuerpo docente", detalló Balaco. Esto representa que cerca de 100 profesores de la UTN Mendoza dejaron sus cargos, ya sea porque optaron por jubilarse apenas cumplieron la edad mínima (sin hacer uso de la prórroga hasta los 70 años) o porque buscaron destinos más rentables en el sector privado.

Embed - Los rectores de la UNCuyo y la UTN advierten sobre el impacto del desfinanciamiento

Por su parte, Sanchez calificó la situación como "límite" y aportó un ejemplo emblemático: el Instituto Balseiro, donde la fuga de profesionales ya alcanzó al 20% de sus docentes. "Es muy difícil formarlos nuevamente para tener las mismas características. Nos va a demandar mínimamente 20 años recuperar el mismo nivel de docentes formados que estamos perdiendo hoy", advirtió la rectora.

Ambas autoridades coincidieron en que el sistema se mantiene en pie por una "actitud heroica" del personal docente y no docente. Sanchez graficó la escala salarial actual mencionando que un profesor titular con dedicación exclusiva (40 horas semanales) y más de una década de antigüedad percibe un básico que apenas ronda "el millón y medio de pesos", mientras que un ayudante de primera en las mismas condiciones se sitúa cerca de los $900.000

"Son salarios prácticamente indignos para la formación y responsabilidad que implican", subrayó Sanchez. El impacto es doblemente crítico en carreras técnicas como las ingenierías, donde los profesionales son altamente demandados por el mercado laboral externo.

rectores utn y uncuyo en septimo dia José Balaco y Esther Sanchez en Séptimo Día, de Canal 7, con Julián Imazio y Agustina Fiadino. Foto: Canal 7

Transformación interna y nuevas carreras

Pese al escenario adverso, los rectores destacaron que las universidades están en un proceso de autocrítica y modernización para responder a las demandas sociales y económicas:

Acortamiento de carreras: la UNCuyo ya analizó 50 carreras para reducir su duración teórica y real, buscando que los estudiantes egresen en 4 años.

la ya analizó 50 carreras para reducir su duración teórica y real, buscando que los estudiantes egresen en 4 años. Títulos intermedios: se busca certificar trayectorias para evitar que quienes abandonan por razones económicas se queden sin ningún respaldo académico. Ya se aplica en Ciencias Económicas y se extenderá a más facultades.

se busca certificar trayectorias para evitar que quienes abandonan por razones económicas se queden sin ningún respaldo académico. Ya se aplica en Ciencias Económicas y se extenderá a más facultades. Minería sustentable: la UTN anunció que el año próximo comenzará a dictar la carrera de Ingeniería en Minería Sustentable, como apuesta estratégica para el desarrollo de Mendoza que se suma a la nueva oferta de Gestión Minera en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo.

"La universidad pública está haciendo un esfuerzo enorme por transformarse y adaptarse, pero realmente no sabemos cuánto tiempo más nuestro personal nos va a acompañar en estos procesos", concluyó Sanchez.

Tanto Balaco como Sanchez no esquivaron responder las consultas sobre las auditorías que tanto reclama el gobierno nacional bajo el argumento de que las casas de estudios se niegan. En el caso de la UTN han expresado que no tienen problemas en someterse voluntariamente al trabajo de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) a pesar de que ya es auditada por la AGN (Auditoría General de la Nación) y en el de la UNCuyo, toda la información sobre el manejo de fondos puede consultarse en la página de institución en el portal de transparencia.