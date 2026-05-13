Ismael Farrando, ex decano de Derecho y candidato a rector de la UNCuyo, presentó un amparo contra Adorni

El reclamo judicial de Ismael Farrando y Jimena Estrella en favor de docentes y no docentes de la UNCuyo sostiene que "la falta de actualización salarial afecta derechos fundamentales como la remuneración digna, la movilidad jubilatoria y el acceso a la salud".

Argumentaron que el Estado nacional posee la facultad legal de reasignar fondos y que la vía del amparo es el único recurso rápido para evitar un daño irreparable al sector educativo.

"Manuel Adorni es responsable de ejecutar los presupuestos"

Finalmente, solicitaron al juez federal Pablo Quirós que le ordene a Manuel Adorni el "cumplimiento inmediato de las obligaciones financieras" para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

Según Farrando, y tomando como referencia el artículo 100 de la Constitución, el Jefe de Gabinete -Manuel Adorni, en este caso- "es el jefe de la administración y es responsable de la ejecución presupuestaria" por lo cual la demanda judicial está dirigida a su persona.

Demandar al Jefe de Gabinete es, para el candidato a rector de la UNCuyo Ismael Farrando -ex decano de la Facultad de Derecho de la UNCuyo- "la llave que puede destrabar este caso empantanado. Ahora, el juez podrá darle la orden de que subsane la omisión institucional porque está cometiendo incumplimiento de deberes de funcionario público y hasta desvío de poder".

Ismael Farrando dijo a Nihuil que "Manuel Adorni sabe que él debe reestructurar las partidas presupuestarias de las universidades pero hasta ahora no ha tenido voluntad política para hacerlo".