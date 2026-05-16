Postales de la fuerte nevada de mayo en Mendoza: la nieve cubre montaña, Valle de Uco y el Sur

Uno de los puntos donde se registró una fuerte caída de nieve fue Vallecitos, en alta montaña. Allí se espera que la temperatura oscile entre los 0°C y los -9°C durante este sábado.

También nieva en Las Cuevas, cerca del túnel internacional Cristo Redentor, donde las condiciones son todavía más extremas. En esa zona cordillerana la máxima prevista es de 0°C y la mínima podría descender hasta los -20°C.

Embed - Nevadas en la localidad de Las Cuevas

La alerta amarilla emitida por el SMN anticipó nevadas de intensidad moderada para distintos sectores cordilleranos de Mendoza, con posibles complicaciones en rutas de montaña y zonas altas.

El Manzano Histórico también amaneció nevado

Embed - Nieve en Tunuyán

En el Valle de Uco, el fenómeno también llegó al Manzano Histórico, en Tunuyán, donde durante la jornada comenzaron a circular imágenes de nieve acumulada en distintos sectores.

Para esa región se esperan máximas cercanas a los 8°C y mínimas de 2°C, en un sábado marcado por el tiempo inestable y el frío persistente.

Mientras tanto, en el Este provincial no se registraban nevadas, aunque el descenso de temperatura también se hacía sentir. Allí las máximas rondaban los 8°C y las mínimas los 5°C.

postales vallecitos Algunas imágenes de la cordillera durante la primera nevada de la temporada 2026.

En tanto, en el Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, la nieve cayó intensamente desde la madrugada de este sábado. Así lo reflejó en su cuenta de Instagram el mendocino Lucho Martín.

Embed - Así amanecía Las Leñas, Mendoza este lunes @luchomartin90 20 04 2026

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

En el Sur provincial están previstas bajas temperaturas y nevadas en algunos sectores, como el Valle de las Leñas, en Malargüe. Este sábado el termómetro en el sur mendocino oscilará entre los 13°C de máxima y 1°C de mínima, con condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

El pronóstico indica que el tiempo seguirá frío durante las próximas horas y que podrían mantenerse nevadas en distintos puntos de Mendoza, especialmente en áreas de alta montaña.