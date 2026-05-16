Postales de la fuerte nevada de mayo en Mendoza: la nieve cubre montaña, Valle de Uco y el Sur

la primera nevada importante de mayo ya empezó a mostrar sus postales en distintos puntos de Mendoza y, aunque el Gran Mendoza quedó fuera de la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en zonas de montaña y del Valle de Uco el pronóstico comenzó a cumplirse desde temprano este sábado.
Videos y fotos registrados durante la jornada mostraron como la nieve comenzó a caer copiosamente y a acumularse en sectores de alta montaña y caminos turísticos, en una jornada marcada por el frío y el descenso brusco de la temperatura en buena parte de la provincia.
Nieve en la cordillera mendocina
Uno de los puntos donde se registró una fuerte caída de nieve fue Vallecitos, en alta montaña. Allí se espera que la temperatura oscile entre los 0°C y los -9°C durante este sábado.
También nieva en Las Cuevas, cerca del túnel internacional Cristo Redentor, donde las condiciones son todavía más extremas. En esa zona cordillerana la máxima prevista es de 0°C y la mínima podría descender hasta los -20°C.
La alerta amarilla emitida por el SMN anticipó nevadas de intensidad moderada para distintos sectores cordilleranos de Mendoza, con posibles complicaciones en rutas de montaña y zonas altas.
El Manzano Histórico también amaneció nevado
En el Valle de Uco, el fenómeno también llegó al Manzano Histórico, en Tunuyán, donde durante la jornada comenzaron a circular imágenes de nieve acumulada en distintos sectores.
Para esa región se esperan máximas cercanas a los 8°C y mínimas de 2°C, en un sábado marcado por el tiempo inestable y el frío persistente.
Mientras tanto, en el Este provincial no se registraban nevadas, aunque el descenso de temperatura también se hacía sentir. Allí las máximas rondaban los 8°C y las mínimas los 5°C.
En tanto, en el Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, la nieve cayó intensamente desde la madrugada de este sábado. Así lo reflejó en su cuenta de Instagram el mendocino Lucho Martín.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
En el Sur provincial están previstas bajas temperaturas y nevadas en algunos sectores, como el Valle de las Leñas, en Malargüe. Este sábado el termómetro en el sur mendocino oscilará entre los 13°C de máxima y 1°C de mínima, con condiciones inestables durante gran parte de la jornada.
El pronóstico indica que el tiempo seguirá frío durante las próximas horas y que podrían mantenerse nevadas en distintos puntos de Mendoza, especialmente en áreas de alta montaña.