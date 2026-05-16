Autoridades anunciaron la reapertura del Paso Cristo Redentor tras el cierre preventivo por nevadas

Embed - Nevadas en la localidad de Las Cuevas

Descenso de la temperatura, lluvias y nieve para este sábado

Gracias al ingreso de un frente frío, este sábado se produjo un descenso importante de la temperatura con lluvias y nieve en el llano.

En la zona de alta montaña, las nevadas llegaron este viernes y como consecuencia se cerró el Paso Cristo Redentor desde media mañana hasta que las condiciones climáticas permitieran su reapertura.

El meteorólogo Maximiliano Viale adelantó en Radio Nihuil que lo que se viene no es un simple descenso de la temperatura, sino una irrupción de aire frío que pondrá a prueba las estufas y la paciencia de los mendocinos agrupados en el team verano.

nieve alta montana cordillera Así lucía este viernes al mediodía el camino de alta montaña rumbo a Chile. Foto: gentileza Osvaldo Valle

El adiós a las jornadas templadas

Este viernes fue el último día para disfrutar de una tarde templada. Con una máxima que rozó los 20°C y nubosidad alta, la atmósfera empezó a mostrar señales de cambio.

En la alta montaña, la actividad comenzó con nevadas débiles en la zona de Las Cuevas (Argentina) y el Portillo (Chile), impulsadas por fuertes vientos en altura.

Esta situación de inestabilidad en la cordillera obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas. Debido a la acumulación de nieve y la baja visibilidad, el Paso Cristo Redentor permaneció cerrado durante este viernes 15 de mayo.

nieve las cuevas Las nevadas en Las Cuevas sorprendieron este viernes a varios conductores que alcanzaron a pasar a tiempo rumbo a Chile. Foto: gentileza Osvaldo Valle

¿Nieve en el llano? El pronóstico para el fin de semana

La gran pregunta que circula en las calles y en los grupos de WhatsApp es si veremos copos de nieve en la Ciudad. La respuesta es técnica pero esperanzadora para los amantes del blanco.

Viale explicó que este sábado ingresará una masa de aire muy frío desde el sur y suroeste (el famoso "soplido del mono"), que interactuará con el faldeo este de los Andes. Esto generará:

Lluvias y lloviznas continuas: desde media mañana del sábado y durante gran parte de la tarde.

desde media mañana del sábado y durante gran parte de la tarde. Descenso térmico brusco: la máxima del sábado rondará los 10°C.

la máxima del sábado rondará los 10°C. Cotas de nieve bajas: la "isoterma cero" (la altura donde el aire está a 0°C) bajará hasta los 1.400 metros.

"Dependiendo de la altura en la que te encuentres en el piedemonte, pueden caer copos. En El Challao, el oeste de Valle de Uco y por supuesto Malargüe, la nieve es una posibilidad concreta", afirmó Viale.

En el siguiente video de Tunuyán se puede observar cómo nevaba este sábado desde temprano en la mañana, por lo que se recomendó precaución para circular en la zona del Manzano Histórico:

Embed - Nieve en Tunuyán

Para el Gran Mendoza, que se sitúa entre los 700 y 800 metros, lo más probable es que el fenómeno se quede en una llovizna fría, ya que los copos se derretirán antes de tocar el suelo.

nieve alta montana los libertadores Este viernes se registraron nevadas débiles en el sector chileno del complejo aduanero Los Libertadores. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Lunes de heladas generalizadas

Si este sábado será de "guardarse" con el aroma a tortas fritas, el domingo comenzará a limpiarse el cielo. Se espera una tarde con sol pero fría, con una máxima de 13°C.

Sin embargo, el verdadero peligro para el agro llegará el lunes 18 de mayo. Con el cielo despejado y la masa de aire frío ya asentada, se pronosticaron heladas generalizadas en toda la provincia. Las temperaturas mínimas podrían ubicarse debajo de los 0 grado, por lo que se recomienda proteger las plantas sensibles cuando sea posible.