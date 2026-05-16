La Iglesia alertó por el crecimiento de las familias de clase media que piden ayuda

Personas en situación de calle Mendoza Pobreza (16).jpeg ONG de Mendoza aseguró que hay 1.044 personas en situación de calle. Foto: Diario UNO / Cristián Lozano

El pedido antes del invierno

Frente a la llegada del frío, el Arzobispado solicitó a los 18 municipios y al Gobierno que garanticen al menos 25 camas disponibles para personas en situación de calle. El vocero advirtió que la problemática ya no involucra solo a hombres solos, sino también a parejas y familias con niños.

En ese sentido, señaló que muchas personas sin techo se trasladan entre distintos departamentos, por lo que pidió que la respuesta estatal no quede concentrada únicamente en la Ciudad.

Además, insistió en que la asistencia no debe limitarse a la emergencia. “No se trata de un galpón, una cama y un plato de comida”, afirmó, y planteó la necesidad de un abordaje integral que incluya salud mental, revinculación familiar y capacitación laboral.

De Benedectis El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis. Foto: archivo

La preocupación por las mujeres sin techo

Durante los encuentros con autoridades municipales, el Arzobispado también alertó sobre el aumento de mujeres en situación de calle y reclamó la creación de espacios específicos para ellas en el Gran Mendoza.

situacion de calle 11.jpg A la Iglesia le preocupa la cantidad de mujeres en situación de calle.

El cierre de refugios dejó al Estado con respuestas transitorias, como subsidios para hostales o medidas de contingencia, pero sin una solución estable para madres con niños o mujeres solas, según el cura.

"Hay que estar atento al emergente y dar una respuesta rápida", concluyó De Benedectis, haciendo un llamado a no naturalizar la presencia de familias en las veredas.

Los datos sobre las personas en situación de calle

En abril de este año, el Ministerio de Capital Humano difundió un relevamiento que ubicó a Mendoza como la cuarta provincia con más personas en situación de calle (421).

Sin embargo, la organización Red Calle, que trabaja en el territorio, cuestionó los números y aseguró que son 1.044 las personas que viven a la intemperie. No es la única ONG que salió a cuestionar el informe y asegurar que el número es mucho mayor al que divulgó el gobierno de Javier Milei.

Las ONG que integran la Red Calle realizaron su propio relevamiento en junio de 2025, en pleno invierno, cuando la demanda de refugio suele ser mayor. El resultado fue de 1.044 personas en situación de calle solo en el Gran Mendoza.

Ese número ni siquiera incluye otras zonas de la provincia. Según Fadon, en San Martín hay al menos 40 personas sin hogar, y también se registran casos en el Valle de Uco y en San Rafael, donde hay presencia de trabajadores golondrina que quedan varados sin recursos.

Otro de los puntos que remarcan las organizaciones es que el informe no refleja la presencia de mujeres y niños en situación de calle. “Sí hay, y varios. Debe haber entre 20 y 30 chicos”, aseguró Fadon.