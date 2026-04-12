"El diablo existe": el sacerdote Marcelo De Benedictis contó un impactante exorcismo en el Lagomaggiore

El sacerdote, reconocido por su cercanía con la comunidad, sostuvo que el mal no es una idea abstracta, sino una presencia real que puede manifestarse en determinadas situaciones.

El sacerdote Marcelo De Benedictis Marcelo De Benedictis es sacerdote, cura párroco de Santiago Apóstol y San Nicolás en Mendoza y vocero del Arzobispado de Mendoza.

El episodio en el Hospital Lagomaggiore

El hecho ocurrió una noche, cerca de la medianoche, cuando el sacerdote se encontraba en el hospital para asistir espiritualmente a una persona privada de su libertad.

Al no encontrarla, fue abordado por personal de salud:

“Padre, hemos tenido una experiencia muy rara... hay una chica que no sabemos qué pasa, pero tiene una fuerza descomunal”, le dijeron los enfermeros.

Al ingresar a la última habitación del piso, el clima cambió por completo. La joven, que estaba junto a su madre, reaccionó de manera inmediata al ver al sacerdote.

“Esta chica me clavó los ojos de una manera que no me olvido más y me entró a putear en todos los idiomas... se volvió loca”, recordó.

hosp El sacerdote se encontraba en el hospital para asistir espiritualmente a una persona privada de su libertad.

La intervención y la oración

Frente a la situación, Marcelo De Benedictis recurrió a lo aprendido en un curso de exorcismos destinado a sacerdotes de Mendoza.

Según explicó, su intervención fue simple:

Colocó su mano derecha

Repitió una frase de fe

“Cristo ha resucitado, Él te ha vencido”

El sacerdote señaló que actuó con calma, aplicando los conocimientos adquiridos en su formación.

El rol clave de la madre

En medio de la tensión, la escena tuvo un giro inesperado. La madre de la joven, desesperada, también comenzó a enfrentar la situación con sus propias palabras.

“La mamá de esta chica también puteaba en todos los idiomas al diablo: ‘¡Dejá a mi hija!’”, relató.

Con tono distendido, el sacerdote agregó:

“Yo creo que el diablo salió más por la mamá que por mí”

Así, destacó la fuerza del amor materno como un elemento central en ese momento crítico.

El desenlace y un mensaje final

Tras el episodio, la joven pudo ser atendida por el personal médico y la calma volvió a la habitación.

De Benedictis, quien aseguró haber vivido situaciones similares en cárceles y durante su tarea pastoral en Las Heras, cerró su relato con un mensaje claro:

“Lo importante es no tenerle miedo”