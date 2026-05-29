La NASA dio más pistas sobre cómo es la base lunar que prepara para el futuro inmediato

luna tierra nasa El plan para crear una base en la Luna es uno de los más ambiciosos de la historia de la NASA.

Tres misiones iniciales saldrán hacia el espacio durante este año. La primera de ellas involucrará un módulo de aterrizaje de Blue Origin y será financiada en parte por la propia compañía, lo que la convierte en "la primera misión de un módulo de aterrizaje lunar financiada con fondos privados en la historia", según destacó Isaacman en una conferencia de prensa.

Las fases del programa de la NASA

La planificación contempla un despliegue económico masivo para consolidar el proyecto. "Estamos hablando de una inversión de 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años para establecer esa presencia duradera en la luna", le detalló Isaacman a NBC.

Los conocimientos obtenidos en esta misión servirán más adelante para los viajes tripulados hacia Marte, con el objetivo de "plantar las barras y estrellas, construir el puesto de avanzada allí y luego ser capaces de traerlos de regreso a casa sanos y salvos para que nos lo cuenten".

plan nasa Así es el plan de la NASA para hacer una base en la Luna. Imagen traducida por IA

Por su parte, Carlos García-Galán, ejecutivo del programa de la Base Lunar, explicó que el proyecto se dividirá de forma estructurada: "Para llegar allí, vamos a dividirlo en fases, y la fase uno ya comenzó". Añadió que "desde ahora hasta el '29, vamos a trabajar para asegurarnos de que llegar a la superficie lunar sea un esfuerzo de alta confiabilidad". Las siguientes etapas incluirán la infraestructura pesada y la habitabilidad permanente.

Ante la expectativa mundial por este nuevo capítulo de la carrera espacial, Isaacman concluyó con un mensaje firme para el público: "Para aquellos que esperan pacientemente, el gran regreso está cerca y no bajaremos el ritmo".