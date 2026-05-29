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Exploración espacial

La NASA dio más pistas sobre cómo es la base lunar que prepara para el futuro inmediato

La NASA presentó detalles sobre los planes para construir una instalación permanente en la Luna, algo que se conseguirá dentro de poco

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán
La NASA enseñó algunos de sus diseños para la base lunar.

La NASA enseñó algunos de sus diseños para la base lunar.

La NASA busca establecer una presencia a largo plazo en la Luna. Para lograr este objetivo, la agencia estadounidense presentó nuevos detalles sobre las futuras instalaciones habitables. El anuncio incluyó la mención de las empresas privadas que participarán en los próximos lanzamientos para preparar el terreno en la superficie de la Luna.

El proyecto representa el primer asentamiento humano en otro cuerpo celeste. "La base lunar será el primer puesto de avanzada de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celestial", afirmó Jared Isaacman, administrador de la NASA, en un comunicado oficial.

"Cada misión, tripulada y no tripulada, será una oportunidad de aprendizaje a medida que regresemos a la superficie lunar, construyamos la infraestructura para quedarnos y dominemos las habilidades requeridas para vivir y operar en uno de los entornos más exigentes y peligrosos imaginables".

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El plan para crear una base en la Luna es uno de los más ambiciosos de la historia de la NASA.

El plan para crear una base en la Luna es uno de los más ambiciosos de la historia de la NASA.

Tres misiones iniciales saldrán hacia el espacio durante este año. La primera de ellas involucrará un módulo de aterrizaje de Blue Origin y será financiada en parte por la propia compañía, lo que la convierte en "la primera misión de un módulo de aterrizaje lunar financiada con fondos privados en la historia", según destacó Isaacman en una conferencia de prensa.

Las fases del programa de la NASA

La planificación contempla un despliegue económico masivo para consolidar el proyecto. "Estamos hablando de una inversión de 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años para establecer esa presencia duradera en la luna", le detalló Isaacman a NBC.

Los conocimientos obtenidos en esta misión servirán más adelante para los viajes tripulados hacia Marte, con el objetivo de "plantar las barras y estrellas, construir el puesto de avanzada allí y luego ser capaces de traerlos de regreso a casa sanos y salvos para que nos lo cuenten".

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Así es el plan de la NASA para hacer una base en la Luna. Imagen traducida por IA

Así es el plan de la NASA para hacer una base en la Luna. Imagen traducida por IA

Por su parte, Carlos García-Galán, ejecutivo del programa de la Base Lunar, explicó que el proyecto se dividirá de forma estructurada: "Para llegar allí, vamos a dividirlo en fases, y la fase uno ya comenzó". Añadió que "desde ahora hasta el '29, vamos a trabajar para asegurarnos de que llegar a la superficie lunar sea un esfuerzo de alta confiabilidad". Las siguientes etapas incluirán la infraestructura pesada y la habitabilidad permanente.

Ante la expectativa mundial por este nuevo capítulo de la carrera espacial, Isaacman concluyó con un mensaje firme para el público: "Para aquellos que esperan pacientemente, el gran regreso está cerca y no bajaremos el ritmo".

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