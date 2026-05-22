La nave espacial Psyche toma fotos únicas de Marte durante su viaje

Una nave espacial que viaja hacia un asteroide metálico atípico realizó un sobrevuelo estratégico por Marte hace pocos días. Durante este acercamiento, las cámaras del aparato obtuvieron una perspectiva poco común del planeta rojo. La misión Psyche comenzó su viaje en octubre de 2023 con destino al asteroide 16 Psyche, ubicado en la parte externa del cinturón principal entre las órbitas de Marte y Júpiter.
Las observaciones previas indicaban que este cuerpo rocoso posee una superficie de metal muy reflectante. Los científicos sospechan que el asteroide podría ser el núcleo expuesto de un antiguo bloque planetario, similar a las capas internas de la Tierra. Sin embargo, el trayecto es largo y la llegada se prevé para el verano de 2029.
Una ayuda gravitatoria
Para ahorrar combustible y ajustar la trayectoria, los planificadores de la NASA incluyeron este paso cercano en la ruta. El tirón gravitatorio funcionó como una catapulta natural que aumentó la velocidad de la nave en 1.600 kilómetros por hora y modificó su plano orbital respecto al Sol. El trayecto hacia el objetivo final continúa ahora de forma directa.
El punto de mayor cercanía ubicó a la sonda a unos 4.609 kilómetros de la superficie marciana. Con todos los instrumentos encendidos, el equipo científico aprovechó el momento como un ensayo general para la llegada al asteroide y logró capturar vistas espectaculares del planeta.
Imágenes detalladas de Marte
La aproximación desde un ángulo elevado permitió fotografiar a Marte con una forma de medialuna iluminada. Los especialistas del equipo de imágenes señalaron que estas capturas sirven tanto para la calibración de los dispositivos de la nave como para la obtención de retratos hermosos.
Las cámaras registraron el paso del día a la noche en distintas regiones, con vistas del polo sur y de vetas de polvo esparcidas por el viento en varios cráteres. Los instrumentos tomaron miles de fotografías que aseguran el correcto funcionamiento de los sistemas en el entorno del espacio.