La nave espacial Psyche toma fotos únicas de Marte durante su viaje

Para ahorrar combustible y ajustar la trayectoria, los planificadores de la NASA incluyeron este paso cercano en la ruta. El tirón gravitatorio funcionó como una catapulta natural que aumentó la velocidad de la nave en 1.600 kilómetros por hora y modificó su plano orbital respecto al Sol. El trayecto hacia el objetivo final continúa ahora de forma directa.

El punto de mayor cercanía ubicó a la sonda a unos 4.609 kilómetros de la superficie marciana. Con todos los instrumentos encendidos, el equipo científico aprovechó el momento como un ensayo general para la llegada al asteroide y logró capturar vistas espectaculares del planeta.

Imágenes detalladas de Marte

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La aproximación desde un ángulo elevado permitió fotografiar a Marte con una forma de medialuna iluminada. Los especialistas del equipo de imágenes señalaron que estas capturas sirven tanto para la calibración de los dispositivos de la nave como para la obtención de retratos hermosos.

Las cámaras registraron el paso del día a la noche en distintas regiones, con vistas del polo sur y de vetas de polvo esparcidas por el viento en varios cráteres. Los instrumentos tomaron miles de fotografías que aseguran el correcto funcionamiento de los sistemas en el entorno del espacio.