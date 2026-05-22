Sin dudas, el gigante oriental no deja de sorprender con infraestructuras que parecen sacadas de una película. Esta vez vuelve a hacerlo con la construcción de un aeropuerto único en el mundo en el que China logró lo que parecía imposible, dominar el mar.
Arrojan toneladas de arena al mar para la construcción del aeropuerto marítimo más grande del mundo
Se trata de una construcción de infraestructura única, el mayor aeropuerto sobre el mar. Todos los detalles
Se trata del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, una megaobra que tendrá una superficie de 900.000 metros cuadrados y será levantada sobre una isla artificial. Además, se convertirá en el primer aeropuerto marítimo del gigante oriental.
Arrojan toneladas de arena al mar para la construcción del aeropuerto marítimo más grande del mundo
El nuevo aeropuerto se ubicará en Dalian, en el extremo sur de la provincia de Liaoning. La construcción de 20 kilómetros cuadrados, permitiría superar a gigantes como el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y el Aeropuerto Kansai de Japón. Además de aliviar la saturación aérea actual.
Dalian es una de las ciudades más importantes de China. Se trata de una ciudad que está en un enclave estratégico debido a sus industrias y, sobre todo, su puerto. Esto ha permitido que sea un punto clave de cara a la distribución de productos, por eso este aeropuerto es esencial.
¿Cuáles son las características de este aeropuerto?
Por el momento se ha comenzado con los procedimientos más cruciales para asegurar la estabilidad de la infraestructura. Las autoridades establecieron la fecha de culminación de la construcción para 2035, momento en el que se prevé que el aeropuerto comience a operar plenamente.
- Cuatro pistas de aterrizaje
- Tendrá una capacidad para mover entre 70 y 80 millones de pasajeros al año
- No sólo tendrá capacidad para pasajeros, sino también para mercancías, estimando un millón de toneladas de carga cada año
- Infraestructura diseñada para resistir fenómenos climáticos extremos como tifones y sismos
- Diseño de isla autosuficiente que busca mejorar la seguridad ante emergencias