Arrojan toneladas de arena al mar para la construcción del aeropuerto marítimo más grande del mundo

El nuevo aeropuerto se ubicará en Dalian, en el extremo sur de la provincia de Liaoning. La construcción de 20 kilómetros cuadrados, permitiría superar a gigantes como el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y el Aeropuerto Kansai de Japón. Además de aliviar la saturación aérea actual.

Dalian es una de las ciudades más importantes de China. Se trata de una ciudad que está en un enclave estratégico debido a sus industrias y, sobre todo, su puerto. Esto ha permitido que sea un punto clave de cara a la distribución de productos, por eso este aeropuerto es esencial.

Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan (2)

¿Cuáles son las características de este aeropuerto?

Por el momento se ha comenzado con los procedimientos más cruciales para asegurar la estabilidad de la infraestructura. Las autoridades establecieron la fecha de culminación de la construcción para 2035, momento en el que se prevé que el aeropuerto comience a operar plenamente.