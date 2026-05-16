El Metrotranvía sumó 3 nuevas unidades y la ampliación hacia el aeropuerto ya superó el 70%

Embed - Estamos haciendo la transformación más importante de la movilidad en décadas Ya llegaron nuevas

Más duplas para el Metrotranvía

Las nuevas unidades para el Metrotranvía llegaron desde Estados Unidos, donde prestaban servicio en el sistema de transporte de San Diego.

Con esta incorporación, Mendoza ya cuenta con 30 duplas entre las que están en funcionamiento y las que se están adaptando para ponerlas en circulación en breve. Según el cronograma oficial, durante este año deberían completarse las 39 unidades previstas en el convenio firmado con el sistema de transporte estadounidense.

Metrotranvía nuevas duplas 2 La obra de ampliación del Metrotranvía hacia el aeropuerto Francisco Gabrielli ya está concluida en 73%. Prensa Ministerio de Gobierno

Hay que destacar que se está incorporando tecnología para los usuarios, como la conexión wifi y integración del monitoreo con el sistema de videovigilancia de la Policía de Mendoza.

Cómo avanzan las obras del Metrotranvía

Otro de los ejes del proyecto es la instalación de paradores inteligentes de preembarque. Según el Gobierno, ya hay 19 terminados y funcionando sobre un total de 25 previstos, lo que representa cerca del 90% de avance.

Metrotranvía nuevas duplas 3 El Metrotranvía contará con servicio de wifi y monitoreo de seguridad conectado con la policía. Prensa Ministerio de Gobierno

En el mismo sentido de ampliar y mejorar el servicio de transporte público para los usuarios, avanza el proyecto del Tren de Cercanías, que conectará Gutiérrez, en Maipú, con Luján de Cuyo. Ese recorrido se integrará con la futura traza del Metrotranvía cerca de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Con todas las ampliaciones previstas, la red ferroviaria provincial alcanzaría unos 80 kilómetros de extensión.