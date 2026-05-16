El Metrotranvía, uno de los medios de transporte preferidos para viajar en Mendoza, continúa ampliándose. Esta vez, con la llegada de tres nuevas duplas que se incorporarán al sistema. A esto se suma el avance de las obras hacia el aeropuerto de Mendoza Francisco Gabrielli que ya superó el 73% del total de la obra.
El Metrotranvía sumó 3 nuevas unidades y la ampliación hacia el aeropuerto ya superó el 70%
Además, se está trabajando para incorporar más tecnología al sistema, como wifi y nuevas formas de monitoreo satelital
Como ya se sabe, la ampliación permitirá unir Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad, Las Heras y el aeropuerto mediante la red ferroviaria.
Sin embargo, la extensión del servicio hacia el aeropuerto es la más esperada porque permitirá a los pasajeros que partan o arriben a Mendoza una conexión mucho más económica y rápida con la zona metropolitana.
Más duplas para el Metrotranvía
Las nuevas unidades para el Metrotranvía llegaron desde Estados Unidos, donde prestaban servicio en el sistema de transporte de San Diego.
Con esta incorporación, Mendoza ya cuenta con 30 duplas entre las que están en funcionamiento y las que se están adaptando para ponerlas en circulación en breve. Según el cronograma oficial, durante este año deberían completarse las 39 unidades previstas en el convenio firmado con el sistema de transporte estadounidense.
Hay que destacar que se está incorporando tecnología para los usuarios, como la conexión wifi y integración del monitoreo con el sistema de videovigilancia de la Policía de Mendoza.
Cómo avanzan las obras del Metrotranvía
Otro de los ejes del proyecto es la instalación de paradores inteligentes de preembarque. Según el Gobierno, ya hay 19 terminados y funcionando sobre un total de 25 previstos, lo que representa cerca del 90% de avance.
En el mismo sentido de ampliar y mejorar el servicio de transporte público para los usuarios, avanza el proyecto del Tren de Cercanías, que conectará Gutiérrez, en Maipú, con Luján de Cuyo. Ese recorrido se integrará con la futura traza del Metrotranvía cerca de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Con todas las ampliaciones previstas, la red ferroviaria provincial alcanzaría unos 80 kilómetros de extensión.