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El frío se instaló

Tras la nieve y el brusco cambio del tiempo, se espera un domingo helado en Mendoza

Después de un domingo polar, paulatinamente irá aumentando la temperatura con el comienzo de la semana y no se esperan lluvias

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
El ingreso de un frente frío cambió las jornadas cálidas de otoño que caracterizan a Mendoza.

El ingreso de un frente frío cambió las jornadas cálidas de otoño que caracterizan a Mendoza.

Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Luego de las nevadas que sorprendieron a distintos puntos de Mendoza y de la fuerte irrupción de aire polar que provocó un marcado descenso de la temperatura, el frío seguirá siendo protagonista durante el domingo en gran parte de la provincia.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este domingo 17 de mayo se afianzará sobre el centro del país un sistema de alta presión posfrontal que estabilizará las condiciones, aunque dejará heladas intensas durante las primeras horas del día y temperaturas muy bajas en toda la región cuyana.

En Mendoza, la jornada comenzará con cielo cubierto a parcialmente nublado, ambiente frío, heladas parciales y presencia de nieblas y neblinas matinales. Además, todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la madrugada, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, especialmente en la zona cordillerana.

Nieve en el Valle de Uco-16.5.2026
Tunuy&aacute;n amaneci&oacute; este s&aacute;bado pintado de blanco. La nieve trajo alegr&iacute;a, sobre todo al sector tur&iacute;stico y a los pobladores del Valle de Uco.

Tunuyán amaneció este sábado pintado de blanco. La nieve trajo alegría, sobre todo al sector turístico y a los pobladores del Valle de Uco.

La temperatura máxima prevista será de apenas 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 2°C, aunque en sectores rurales y zonas del Valle de Uco no se descartan registros inferiores a cero.

Paisaje invernal en Cuyo

El ingreso del frente frío dejó postales poco habituales para esta época de mayo, con nevadas visibles en sectores de la cordillera y también en zonas serranas de provincias como Córdoba y San Luis.

Según los especialistas, el aire frío continuará instalado durante buena parte del domingo, favoreciendo heladas generalizadas en el interior del país y manteniendo un ambiente invernal incluso durante la tarde.

Nieve en el Valle de Uco- postales
La primera nevada fuerte en Mendoza gener&oacute; alegr&iacute;a y entusiasmo. Hasta hubo quien sac&oacute; a pasear a un mu&ntilde;eco de nieve en Tunuy&aacute;n.

La primera nevada fuerte en Mendoza generó alegría y entusiasmo. Hasta hubo quien sacó a pasear a un muñeco de nieve en Tunuyán.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Tras el domingo helado, el tiempo comenzará a estabilizarse lentamente desde el lunes, con ascenso gradual de las temperaturas y menor nubosidad.

Para el lunes 18 se espera poca nubosidad, heladas durante la mañana y una máxima de 17°C. El martes continuará la tendencia de recuperación térmica, con una máxima prevista de 18°C y cielo poco nuboso.

Sin embargo, el alivio no durará demasiado. El miércoles volvería a registrarse un descenso de la temperatura acompañado por nubosidad variable y vientos moderados del sector sur. Para ese día se espera una máxima de 14°C.

El jueves, en tanto, las condiciones volverían a mejorar parcialmente, con ascenso térmico moderado y una máxima cercana a los 16°C.

Así, Mendoza transitará una semana marcada por mañanas muy frías, heladas persistentes y fuertes contrastes térmicos tras el ingreso anticipado de aire polar sobre gran parte del país.

FUENTE: Contingencias Climáticas y Meterored

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