Tras la nieve y el brusco cambio del tiempo, se espera un domingo helado en Mendoza

Luego de las nevadas que sorprendieron a distintos puntos de Mendoza y de la fuerte irrupción de aire polar que provocó un marcado descenso de la temperatura, el frío seguirá siendo protagonista durante el domingo en gran parte de la provincia.
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este domingo 17 de mayo se afianzará sobre el centro del país un sistema de alta presión posfrontal que estabilizará las condiciones, aunque dejará heladas intensas durante las primeras horas del día y temperaturas muy bajas en toda la región cuyana.
En Mendoza, la jornada comenzará con cielo cubierto a parcialmente nublado, ambiente frío, heladas parciales y presencia de nieblas y neblinas matinales. Además, todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas durante la madrugada, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, especialmente en la zona cordillerana.
La temperatura máxima prevista será de apenas 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 2°C, aunque en sectores rurales y zonas del Valle de Uco no se descartan registros inferiores a cero.
Paisaje invernal en Cuyo
El ingreso del frente frío dejó postales poco habituales para esta época de mayo, con nevadas visibles en sectores de la cordillera y también en zonas serranas de provincias como Córdoba y San Luis.
Según los especialistas, el aire frío continuará instalado durante buena parte del domingo, favoreciendo heladas generalizadas en el interior del país y manteniendo un ambiente invernal incluso durante la tarde.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
Tras el domingo helado, el tiempo comenzará a estabilizarse lentamente desde el lunes, con ascenso gradual de las temperaturas y menor nubosidad.
Para el lunes 18 se espera poca nubosidad, heladas durante la mañana y una máxima de 17°C. El martes continuará la tendencia de recuperación térmica, con una máxima prevista de 18°C y cielo poco nuboso.
Sin embargo, el alivio no durará demasiado. El miércoles volvería a registrarse un descenso de la temperatura acompañado por nubosidad variable y vientos moderados del sector sur. Para ese día se espera una máxima de 14°C.
El jueves, en tanto, las condiciones volverían a mejorar parcialmente, con ascenso térmico moderado y una máxima cercana a los 16°C.
Así, Mendoza transitará una semana marcada por mañanas muy frías, heladas persistentes y fuertes contrastes térmicos tras el ingreso anticipado de aire polar sobre gran parte del país.