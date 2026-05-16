Tras la nieve y el brusco cambio del tiempo, se espera un domingo helado en Mendoza

Nieve en el Valle de Uco-16.5.2026 Tunuyán amaneció este sábado pintado de blanco. La nieve trajo alegría, sobre todo al sector turístico y a los pobladores del Valle de Uco. Foto; gentileza InfoCuco

La temperatura máxima prevista será de apenas 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 2°C, aunque en sectores rurales y zonas del Valle de Uco no se descartan registros inferiores a cero.

Paisaje invernal en Cuyo

El ingreso del frente frío dejó postales poco habituales para esta época de mayo, con nevadas visibles en sectores de la cordillera y también en zonas serranas de provincias como Córdoba y San Luis.

Según los especialistas, el aire frío continuará instalado durante buena parte del domingo, favoreciendo heladas generalizadas en el interior del país y manteniendo un ambiente invernal incluso durante la tarde.

Nieve en el Valle de Uco- postales La primera nevada fuerte en Mendoza generó alegría y entusiasmo. Hasta hubo quien sacó a pasear a un muñeco de nieve en Tunuyán. Foto: gentileza del Cuco Digital

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Tras el domingo helado, el tiempo comenzará a estabilizarse lentamente desde el lunes, con ascenso gradual de las temperaturas y menor nubosidad.

Para el lunes 18 se espera poca nubosidad, heladas durante la mañana y una máxima de 17°C. El martes continuará la tendencia de recuperación térmica, con una máxima prevista de 18°C y cielo poco nuboso.

Sin embargo, el alivio no durará demasiado. El miércoles volvería a registrarse un descenso de la temperatura acompañado por nubosidad variable y vientos moderados del sector sur. Para ese día se espera una máxima de 14°C.

El jueves, en tanto, las condiciones volverían a mejorar parcialmente, con ascenso térmico moderado y una máxima cercana a los 16°C.

Así, Mendoza transitará una semana marcada por mañanas muy frías, heladas persistentes y fuertes contrastes térmicos tras el ingreso anticipado de aire polar sobre gran parte del país.