La calidad del sueño es fundamental en la salud, más allá de la alimentación y el ejercicio. Si bien gran parte de la población duerme con almohadas, lo hace sin saber que la posición influye mucho en el buen descanso, así que dormir con una almohada entre las piernas ha dado mucho de qué hablar.
Dormir no solo es acostarse y cumplir con las horas de sueño. Si bien es cierto que la información al respecto suele estar enfocada en la importancia de un buen colchón y una buena almohada para la cabeza, es importante tener en cuenta otras zonas que interfieren en el descanso: la posición y las piernas.
Por qué recomiendan dormir con una almohada entre las piernas y cuáles son los beneficios
Dormir es una de las actividades más naturales de los seres vivos, pero esto no quiere decir que todos lo hagan bien, sobre todo las personas. Por eso, muchos son quienes se especializan en el sueño y en la forma correcta del descanso para que sepan cómo posicionarse durante el descanso y evitar enfermedades ocasionadas por dormir mal.
Por la noche ocurren procesos en el cuerpo que hay que saber tener en cuenta, como el control de la temperatura corporal, la regulación de hormonas, el proceso digestivo, etc. Y ahí es donde nace una duda: ¿dormir con una almohada entre las piernas puede ayudar a que todo eso sea posible?
Claro que sí, dormir con una almohada entre las piernas se ha popularizado en los últimos años y tiene beneficios que muy poca gente sabe aprovechar:
- Ayuda a disminuir la presión y la rigidez muscular
- Mejora la posición del cuerpo, especialmente en quienes duermen de lado.
- Dormir con una almohada entre las piernas contribuye al bienestar mental
- Es ideal para las mujeres embarazadas
- Contribuye con la recuperación de operaciones
- Mejora la circulación sanguínea de las piernas
- Ayuda a reducir la sensación de pesadez, favoreciendo la relajación y el descanso profundo.
- Alivia el cansancio acumulado durante el día.