Por qué recomiendan dormir con una almohada entre las piernas y cuáles son los beneficios

Dormir es una de las actividades más naturales de los seres vivos, pero esto no quiere decir que todos lo hagan bien, sobre todo las personas. Por eso, muchos son quienes se especializan en el sueño y en la forma correcta del descanso para que sepan cómo posicionarse durante el descanso y evitar enfermedades ocasionadas por dormir mal.

Por la noche ocurren procesos en el cuerpo que hay que saber tener en cuenta, como el control de la temperatura corporal, la regulación de hormonas, el proceso digestivo, etc. Y ahí es donde nace una duda: ¿dormir con una almohada entre las piernas puede ayudar a que todo eso sea posible?

Claro que sí, dormir con una almohada entre las piernas se ha popularizado en los últimos años y tiene beneficios que muy poca gente sabe aprovechar:

dormir con una almohada entre las piernas (2) Este hábito ayudará a que la sangre circule de la forma correcta. Fuente: Moshy