El sencillo ejercicio de respiración que ayuda a volver a dormir por las noches

4-7-8, la técnica de respiración que ayuda a dormir por las noches

Desarrollado por el doctor Andrew Weil, de la Universidad de Arizona, este método se basa en una práctica milenaria que regula el sistema nervioso de manera inmediata. Cuando el estrés del desvelo se activa, el ritmo cardíaco se acelera. Justamente, es lo que hay que revertir.

El éxito de este método radica en el control del tiempo. Al obligar al cuerpo a exhalar durante el doble de tiempo del que inhala, se estimula el nervio vago mediante la respiración. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, reduciendo los niveles de cortisol, y diciéndole al cerebro que está listo para descansar.

Respiración 4-7-8 p.png Esta técnica de respiración ayuda a reducir los niveles de cortisol.

Si sufres de desvelos constantes, añade este ejercicio a tus noches. Es una herramienta gratuita, rápida y sumamente efectiva para recuperar el control de tu descanso.

En total, debes repetir este ciclo de respiración al menos cuatro veces. Así, notarás como la tensión muscular desaparece y podrás relajarte para descansar.

El paso a paso del ejercicio