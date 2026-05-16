Cuántas repeticiones de flexiones de brazos tenés que hacer para tonificar tríceps, abdomen y pecho

Es común que esta cantidad de repeticiones de flexiones de brazos resulte intimidante para principiantes. Por esta razón, el consejo pasa por comenzar con series cortas y sumando repeticiones conforme la resistencia muscular se fortalezca. Por ejemplo, podrás comenzar haciendo el ejercicio con las rodillas apoyadas en el suelo y hacer solo 10 repeticiones.

flexiones de brazos Esta es la cantidad de flexiones de brazos que tenés que hacer en cada día de entrenamiento.

En paralelo, es menester saber que acumular repeticiones con una postura deficiente resta eficacia al entrenamiento. Asegurar un movimiento fluido y controlado garantiza que el estímulo se dirija correctamente a los músculos objetivo, optimizando así el tiempo invertido en la rutina.

Una vez que lograste hacer las 30 repeticiones del ejercicio con facilidad, es momento de aumentar el desafío. Podés agregar variantes que aumenten la dificultad, como el uso de chalecos o discos sobre la espalda.

Ignorar la técnica correcta para simplemente hacer una buena cantidad de repeticiones puede ser contraproducente. Hacer mal el ejercicio no solo reduce el beneficio, sino que incrementa el peligro de dañar las articulaciones de los hombros, las muñecas o incluso la región lumbar.

ejercicio flexiones de brazos Este ejercicio ofrece múltiples beneficios musculares.

En consecuencia, el volumen y la intensidad del ejercicio deben ajustarse siempre a las capacidades individuales de cada uno. Si empezás de menor a mayor, en un lapso de dos meses o un poco más, lograrás romper la barrera de las 25/30 flexiones de brazos.