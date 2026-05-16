Cuántas repeticiones de flexiones de brazos tenés que hacer para tonificar tríceps, abdomen y pecho

Las flexiones de brazos se mantienen como un pilar fundamental en el mundo del entrenamiento para quienes desean potenciar su fuerza y volumen muscular sin depender de máquinas. Este ejercicio, que utiliza exclusivamente el peso corporal, activa múltiples zonas del cuerpo de manera eficiente.
Al ejecutar este ejercicio, el impacto no se limita a un solo área, sino que involucra simultáneamente los tríceps, el pecho y la zona abdominal. Aunque, para encontrar beneficios en el corto plazo, es menester saber cuántas repeticiones de flexiones de brazos debemos hacer por día.
Pocos lo saben: la cantidad de flexiones de brazos que tenés que hacer por día
Para aquellas personas cuyo objetivo principal es la hipertrofia muscular y el incremento de la potencia, el punto óptimo para generar este estímulo es lograr completar entre 25 y 30 repeticiones. No obstante, alcanzar esta cifra requiere precisión técnica en cada movimiento.
Es común que esta cantidad de repeticiones de flexiones de brazos resulte intimidante para principiantes. Por esta razón, el consejo pasa por comenzar con series cortas y sumando repeticiones conforme la resistencia muscular se fortalezca. Por ejemplo, podrás comenzar haciendo el ejercicio con las rodillas apoyadas en el suelo y hacer solo 10 repeticiones.
En paralelo, es menester saber que acumular repeticiones con una postura deficiente resta eficacia al entrenamiento. Asegurar un movimiento fluido y controlado garantiza que el estímulo se dirija correctamente a los músculos objetivo, optimizando así el tiempo invertido en la rutina.
Una vez que lograste hacer las 30 repeticiones del ejercicio con facilidad, es momento de aumentar el desafío. Podés agregar variantes que aumenten la dificultad, como el uso de chalecos o discos sobre la espalda.
Ignorar la técnica correcta para simplemente hacer una buena cantidad de repeticiones puede ser contraproducente. Hacer mal el ejercicio no solo reduce el beneficio, sino que incrementa el peligro de dañar las articulaciones de los hombros, las muñecas o incluso la región lumbar.
En consecuencia, el volumen y la intensidad del ejercicio deben ajustarse siempre a las capacidades individuales de cada uno. Si empezás de menor a mayor, en un lapso de dos meses o un poco más, lograrás romper la barrera de las 25/30 flexiones de brazos.