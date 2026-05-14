Cuál es el mejor ejercicio para trabajar core, espalda, hombros y caderas en un solo movimiento

ejercicio mujer Descubrí cómo realizar correctamente este ejercicio y así evitar lesiones.

Simultáneamente, el core desempeña un papel fundamental al activar el abdomen profundo. El movimiento exige un control rotacional constante, integrando la pelvis y la columna de manera armoniosa, lo que fortalece la zona media y protege la salud vertebral.

La efectividad del escorpión invertido depende estrictamente de una ejecución consciente y controlada. El error más habitual es intentar forzar la amplitud del giro desde el primer día, lo que puede comprometer la técnica y limitar el progreso. La clave será iniciar con rangos de movimiento cortos, priorizando el control sobre la distancia.

Además, la sincronización de la respiración es el elemento que define una práctica de calidad. Exhalar en el momento de mayor esfuerzo o rotación no solo permite una relajación muscular necesaria para profundizar el estiramiento, sino que potencia la activación del core profundo.

escorpion invertido ejercicio El escorpión invertido es un ejercicio ideal para agregar a la rutina de entrenamiento.

Para realizar el ejercicio de manera correcta, es menester respetar las siguientes pautas:

Acostarte boca arriba sobre una colchoneta.

Extender ambos brazos hacia los lados en forma de “T”, con las palmas de las manos apoyadas firmemente en el suelo para darte estabilidad.

Mantener las piernas completamente extendidas y juntas.

Eleva una pierna (la derecha, por ejemplo) hacia el techo, manteniéndola lo más estirada posible.

Llevar esa pierna elevada a través de tu cuerpo hacia el lado opuesto. El objetivo es intentar tocar el suelo con el pie derecho cerca de tu mano izquierda.

Al rotar la cadera, intentar que el hombro del mismo lado (el derecho en este caso) no se despegue del suelo. Esa oposición entre la pierna bajando y el hombro pegado es lo que genera la movilidad torácica.

Regresar la pierna al centro de manera controlada utilizando la fuerza abdominal

Bajar la pierna a la posición inicial y repetir el movimiento con la pierna izquierda hacia el lado derecho.

Al dominar esta coordinación entre respiración y movimiento, el escorpión invertido se transforma en un ejercicio altamente efectivo para desarrollar un cuerpo equilibrado, ágil y resistente, por lo que no podrá faltar en tu rutina de entrenamiento.