Ni bicicleta ni natación: los ejercicios de plancha abdominal que ayudan a adultos mayores a mejorar la estabilidad

adulto mayor ejercicio Estos ejercicios son ideales para adultos mayores.

Culminada la entrada en calor, será momento de comenzar con los ejercicios de planchas en silla. Para todas las variantes, el adulto mayor debe estar de pie y apoyar las manos firmemente en el asiento de la silla.

La plancha estática es el punto de partida. Para hacerla correctamente, la profesional recomienda estirar las piernas hacia atrás hasta que el cuerpo forme una línea diagonal recta desde los talones hasta la cabeza.

Es vital empujar la silla hacia abajo de manera activa, evitando que los hombros se encojan o que la cadera se hunda. Se debe mantener el ombligo hacia adentro, contrayendo el abdomen durante 20 o 30 segundos.

plancha

El segundo ejercicio recomendado es la plancha dinámica. Mientras se mantiene la postura, el adulto mayor deberá abrir y cerrar las piernas alternando pequeños pasos laterales. El torso debe permanecer lo más quieto posible, evitando balanceos, para que sea el core el que gestione el cambio en el centro de gravedad.

plancha dinámica

Finalmente, la plancha abdominal con rodilla al codo permite trabajar los oblicuos y la coordinación. Consiste en llevar una rodilla hacia el codo del mismo lado o hacia el codo opuesto (cruzado). La ejecución debe ser lenta y controlada, exhalando el aire al elevar la pierna.

plancha rodilla al codo

Esta integración de ejercicios asegura un cuerpo más ágil y una columna vertebral protegida ante los esfuerzos del día a día, garantizando estabilidad y fuerza en todo adulto mayor que la incorpore a su rutina de entrenamiento.