Ni vinagre, ni bicarbonato: qué elemento rociar en la plancha para que la ropa quede perfumada

Por qué rociar agua de rosas en la plancha

Rociar agua de rosas (o unas gotas de aceite de rosas en el agua) en la plancha se utiliza principalmente para aromatizar la ropa mientras se plancha, dejando un aroma fresco, natural y limpio en camisas, sábanas y abrigos.

Además, este truco casero ayuda a mejorar el proceso de planchado y a que la ropa huela bien sin necesidad de perfumes sintéticos.

A diferencia del vinagre (que es un excelente desinfectante pero carece de un aroma floral persistente) o el bicarbonato (que puede dejar residuos blanquecinos si no se disuelve bien), el agua de rosas es el aliado más elegante.

Agua rosas El agua de rosas puede dejar tu ropa impecable.

Al entrar en contacto con el calor de la plancha, el aroma de las rosas se sella en la trama de la tela, liberando una fragancia suave cada vez que te mueves.

Muchos cometen el error de verter perfumes o suavizantes directamente en el depósito de agua de la plancha. Esto es una receta para el desastre: los aceites y químicos pueden obstruir los conductos de vapor, manchando tu ropa favorita.

Cómo preparar el líquido para rociar en la plancha