Ni vinagre, ni bicarbonato: qué elemento rociar en la plancha para que la ropa quede perfumada

En el intento de perfumar la ropa de uso cotidiano, muchas personas entienden que el verdadero desafío comienza frente a la tabla de plancha, y lo cierto es que no están para nada equivocados. Con una serie de trucos caseros, puedes hacer que tus prendas vayan a tu placard con un aroma diferente.
Aunque internet está inundado de trucos que involucran vinagre o bicarbonato, existe un ingrediente superior que transformará tu ropa por completo: el agua de rosas.
Por qué rociar agua de rosas en la plancha
Rociar agua de rosas (o unas gotas de aceite de rosas en el agua) en la plancha se utiliza principalmente para aromatizar la ropa mientras se plancha, dejando un aroma fresco, natural y limpio en camisas, sábanas y abrigos.
Además, este truco casero ayuda a mejorar el proceso de planchado y a que la ropa huela bien sin necesidad de perfumes sintéticos.
A diferencia del vinagre (que es un excelente desinfectante pero carece de un aroma floral persistente) o el bicarbonato (que puede dejar residuos blanquecinos si no se disuelve bien), el agua de rosas es el aliado más elegante.
Al entrar en contacto con el calor de la plancha, el aroma de las rosas se sella en la trama de la tela, liberando una fragancia suave cada vez que te mueves.
Muchos cometen el error de verter perfumes o suavizantes directamente en el depósito de agua de la plancha. Esto es una receta para el desastre: los aceites y químicos pueden obstruir los conductos de vapor, manchando tu ropa favorita.
Cómo preparar el líquido para rociar en la plancha
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La mezcla: en un atomizador limpio, combina 250 ml de agua destilada con dos cucharadas soperas de agua de rosas pura. El uso de agua destilada es vital para evitar que el sarro afecte tu plancha.
La aplicación: rocía una bruma fina a unos 20 centímetros de la ropa antes de pasar la base caliente.
El toque final: plancha como de costumbre. Notarás que el vapor ayuda a que la fragancia penetre profundamente sin dejar cercos de humedad o manchas amarillentas.