Adiós alas de murciélago: el sencillo ejercicio para fortalecer bíceps, tríceps y core en casa

Los fondos de tríceps en silla es un movimiento de empuje altamente eficaz que no solo ayuda a desarrollar fuerza y masa muscular, sino que amplía el rango de movimiento articular mediante el uso del propio peso corporal.

El estímulo principal de este ejercicio se concentra en el tríceps braquial, el músculo de tres cabezas (larga, medial y lateral) que ocupa la mayor parte del brazo y se encarga de extender el codo. No obstante, al tratarse de un movimiento sinérgico, también involucra la porción inferior del pectoral mayor y el deltoides anterior, el cual asiste en la movilidad del hombro.

Asimismo, además de los brazos, este ejercicio pone énfasis en los músculos profundos del abdomen, como el transverso, intervienen para estabilizar la pelvis durante las fases de ascenso y descenso.

Para ejecutar los fondos correctamente y evitar lesiones, es indispensable asegurar la estabilidad y realizar el siguiente procedimiento:

El primer paso consiste en apoyar una silla firmemente contra la pared para impedir que se mueva.

Luego, sentarse en el borde, posicionar las palmas de las manos a los costados de las caderas con los dedos orientados hacia el frente, y empujar hacia arriba para suspender los glúteos en el aire, justo por delante del asiento.

En esta postura inicial, las piernas permanecen flexionadas a noventa grados y los pies firmes sobre el suelo, distribuyendo el peso entre los talones y las manos.

La ejecución del fondo requiere descender el torso de forma vertical y controlada hasta que los brazos queden paralelos al suelo.

Posteriormente, realizar la fuerza de empuje hacia arriba para regresar a la posición inicial, cuidando de no bloquear los codos bruscamente al final de la extensión.

Durante todo el trayecto, es fundamental sostener una alineación corporal adecuada: la columna erguida, los hombros relajados y la vista fija hacia el frente.

Finalmente, la respiración debe coordinarse con el esfuerzo, inhalando pausadamente durante la bajada y exhalando el aire al completar la subida, garantizando así una correcta oxigenación muscular.

brazos mujer El ejercicio perfecto para contrarrestar las alas de murciélago.

Realizando tres series de 10 repeticiones, día por medio, lograrás ponerle fin a las alas de murciélago y fortalecer los brazos con un sencillo ejercicio hecho desde la comodidad de casa.