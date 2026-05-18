Los súper mayoristas lanzan su Black Week, una semana de descuentos de hasta 40%

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De ese amplio listado forman parte 8 supermercados mayoristas de Mendoza, que suman 43 sucursales repartidas en distintos puntos de la provincia. Entre otros, Oscar David, Makro, Basualdo, Yaguar, Buj y Casa Segal, entre otros.

Movida de mayoristas para impulsar el consumo

La nueva semana de descuentos en súper mayoristas es la tercera edición desde el 2025, pensada para que el canal de ventas incremente su volumen comercial en momentos en que el consumo atraviesa una crisis incierta.

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, "en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

Si bien los descuentos tienen un techo del 40% "las promociones las definirá cada empresa con sus propios descuentos y productos alcanzados”.

El listado de mayoristas adheridos a la semana de precios especiales se puede consultar en la web de CADAM, donde figura la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.