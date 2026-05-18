Los supermercados mayoristas lanzan este lunes 18 el Black Week, propia semana de descuentos en busca de sostener e impulsar un consumo alicaído.
Los súper mayoristas lanzan su Black Week, una semana de descuentos de hasta 40%
Será desde este lunes hasta el domingo 24 de mayo, con 8 cadenas de Mendoza. Los mayoristas prometen descuentos en alimentos y bebidas, perfumería y limpieza
Para la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) se busca así “combatir la inflación” con promociones de hasta el 40% en una variedad de productos tanto para consumidores como comercios de cercanía.
Esta edición es la primera del año y contará con unos 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online, que prometen descuentos en productos de consumo masivo, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.
De ese amplio listado forman parte 8 supermercados mayoristas de Mendoza, que suman 43 sucursales repartidas en distintos puntos de la provincia. Entre otros, Oscar David, Makro, Basualdo, Yaguar, Buj y Casa Segal, entre otros.
Movida de mayoristas para impulsar el consumo
La nueva semana de descuentos en súper mayoristas es la tercera edición desde el 2025, pensada para que el canal de ventas incremente su volumen comercial en momentos en que el consumo atraviesa una crisis incierta.
Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, "en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.
Si bien los descuentos tienen un techo del 40% "las promociones las definirá cada empresa con sus propios descuentos y productos alcanzados”.
El listado de mayoristas adheridos a la semana de precios especiales se puede consultar en la web de CADAM, donde figura la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.