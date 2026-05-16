Confirmado el precio del dólar este lunes 18 de mayo en cada banco

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A cuánto se venderá el dólar este lunes 18 de mayo

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 18 de mayo:

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.425

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.423

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415

Banco Patagonia: $1.415

Banco Hipotecario: $1.415

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.407

Banco Credicoop: $1.415

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.410

Banco de Comercio: $1.420

dolares, cotizacion

A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 18 de mayo

Con el dólar a $1.420 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este lunes 18 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.415, es decir, que se ubicará a solamente $5 por debajo del oficial, vovliendo a la tendencia de que en las cuevas, la moneda norteamericana se compra a un precio más barato que en los bancos.