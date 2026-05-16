Confirmado el precio del dólar este lunes 18 de mayo en cada banco

Después de una semana con varios movimientos en el precio del dólar, los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el valor de la moneda norteamericana este lunes 18 de mayo, cuando se abra la venta al público en general.
Las entidades bancarias comunicaron cuál será el precio del dólar luego de unos días en los que la moneda norteamericana supo acercarse a un valor cercano a los $1.400 y luego subir hasta llegar a los $1.420 y a precios superiores en algunos bancos.
En tanto, en las cuevas se revirtió la tendencia y en el comienzo del lunes 18 de mayo, el dólar blue se conseguirá a un precio más bajo que en los bancos.
A cuánto se venderá el dólar este lunes 18 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este lunes 18 de mayo:
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.425
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.423
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1.415
- Banco Hipotecario: $1.415
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.407
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.420
A cuánto se venderá el dólar blue este lunes 18 de mayo
Con el dólar a $1.420 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya tiene su precio para este lunes 18 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.415, es decir, que se ubicará a solamente $5 por debajo del oficial, vovliendo a la tendencia de que en las cuevas, la moneda norteamericana se compra a un precio más barato que en los bancos.