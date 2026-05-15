El dólar oficial cerró la semana con un aumento de $5 y el blue se mantuvo a raya

plazo fijo en dolares (9)

El blue y el mayorista: calma en los extremos

En las cuevas de la city y en las calles del microcentro mendocino, el dólar blue mostró una tendencia inversa a la del oficial. La divisa informal registró una baja del 0,36%, cotizando a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. Esta calma en el mercado paralelo es vista con buenos ojos por el equipo económico, ya que mantiene la brecha cambiaria en niveles que no generan ruidos excesivos en las expectativas de precios.

El dólar mayorista, el que rige para las operaciones de comercio exterior, terminó la semana laboral por debajo de la barrera psicológica de los $1.400: terminó estable en $1.396.

Un dato no menor que siguen de cerca los analistas es la distancia respecto al "techo cambiario" establecido por el esquema vigente, que actualmente se sitúa en los $1.731. El hecho de que el mayorista se mantenga alejado de ese límite superior otorga al gobierno un margen de maniobra confortable para gestionar la liquidación de divisas del sector exportador.

Financieros en alza: el MEP y el CCL buscan su piso

Donde se sintió una mayor presión compradora fue en el mercado de capitales. Los tipos de cambio financieros, utilizados principalmente por empresas e inversores para dolarizar carteras de forma legal, operaron con sesgo alcista:

Dólar MEP (Bolsa): subió el 0,66%, cerrando en $1.430,5 .

subió el 0,66%, cerrando en . Dólar CCL (Contado con Liquidación): registró un incremento del 0,64%, alcanzando los $1.487,4.

Este avance del CCL, que suele ser el termómetro de la salida de capitales, sigue siendo monitoreado de cerca, aunque por el momento no representa una corrida que ponga en riesgo la estabilidad del programa financiero.

En conclusión, la semana termina con una sensación de "paz cambiaria". Si bien el invierno y el frío empiezan a sentirse en la economía real (con el cierre de pasos fronterizos y cambios estacionales), en el terreno del dólar los números siguen respondiendo a la previsibilidad que busca el mercado. La mirada de los operadores ahora se posa en la próxima semana, clave para ver si el bue acompaña el movimiento del oficial o si la brecha comienza a comprimirse aún más.