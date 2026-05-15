El dólar oficial cerró la semana con un aumento de $5 y el blue se mantuvo a raya

El mercado cambiario cerró este viernes 15 de mayo con una dinámica que refleja la sintonía fina que viene aplicando el Banco Central. En una semana marcada por la estabilidad de punta a punta, esta jornada mostró una leve aceleración en el dólar oficial, un retroceso marginal en el segmento informal y una presión contenida en los dólares financieros.
Cómo terminó el minorista en el Banco Nación
La noticia del día en las pizarras fue el movimiento del dólar oficial. En las pizarras del Banco Nación, la cotización finalizó este viernes en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este incremento de $5 respecto al cierre del jueves marcó una suba del 0,35%, reafirmando la estrategia oficial de no dejar atrasar el tipo de cambio frente a la inflación remanente.
A pesar de este ajuste diario, al analizar el comportamiento semanal, la divisa no registró variaciones significativas en términos netos, volviendo a ubicarse en la zona de los $1.420 tras algunos vaivenes menores entre lunes y jueves. En el promedio de los bancos privados, la cotización minorista se movió en un rango estrecho entre los $1.420 y $1.425, aunque algunas entidades llegaron a ofrecer el billete a un techo de $1.472.
El blue y el mayorista: calma en los extremos
En las cuevas de la city y en las calles del microcentro mendocino, el dólar blue mostró una tendencia inversa a la del oficial. La divisa informal registró una baja del 0,36%, cotizando a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. Esta calma en el mercado paralelo es vista con buenos ojos por el equipo económico, ya que mantiene la brecha cambiaria en niveles que no generan ruidos excesivos en las expectativas de precios.
El dólar mayorista, el que rige para las operaciones de comercio exterior, terminó la semana laboral por debajo de la barrera psicológica de los $1.400: terminó estable en $1.396.
Un dato no menor que siguen de cerca los analistas es la distancia respecto al "techo cambiario" establecido por el esquema vigente, que actualmente se sitúa en los $1.731. El hecho de que el mayorista se mantenga alejado de ese límite superior otorga al gobierno un margen de maniobra confortable para gestionar la liquidación de divisas del sector exportador.
Financieros en alza: el MEP y el CCL buscan su piso
Donde se sintió una mayor presión compradora fue en el mercado de capitales. Los tipos de cambio financieros, utilizados principalmente por empresas e inversores para dolarizar carteras de forma legal, operaron con sesgo alcista:
- Dólar MEP (Bolsa): subió el 0,66%, cerrando en $1.430,5.
- Dólar CCL (Contado con Liquidación): registró un incremento del 0,64%, alcanzando los $1.487,4.
Este avance del CCL, que suele ser el termómetro de la salida de capitales, sigue siendo monitoreado de cerca, aunque por el momento no representa una corrida que ponga en riesgo la estabilidad del programa financiero.
En conclusión, la semana termina con una sensación de "paz cambiaria". Si bien el invierno y el frío empiezan a sentirse en la economía real (con el cierre de pasos fronterizos y cambios estacionales), en el terreno del dólar los números siguen respondiendo a la previsibilidad que busca el mercado. La mirada de los operadores ahora se posa en la próxima semana, clave para ver si el bue acompaña el movimiento del oficial o si la brecha comienza a comprimirse aún más.