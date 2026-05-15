La oportunidad de tener una casa propia y dejar de pagar un alquiler es un deseo que le quita el sueño a miles de familias, que ven en un crédito hipotecario una posibilidad de lograr cumplir ese sueño.
Créditos Hipotecarios: cuánto hay que ganar para pedir $90.000.000 para una casa y cuál sería el valor de la cuota
El crédito hipotecario es una de las maneras que han tenido miles de argentinos para hacerse de su casa propia. Cuánto hay que ganar para obtener uno
En la actualidad, la mayoría de los bancos ofrece la posibilidad de obtener un préstamo para la adquisición de una casa, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.
Entre estas entidades se encuentra el Banco Nación, que ofrece préstamos equivalentes al 80% de una vivienda, siempre y cuando esta sea adquirida para primera o segunda casa. En tanto, el otro 20% debe asegurarlo el cliente.
Estos préstamos se pueden devolver en plazos que van desde los 5 hasta los 30 años, en una tasa de interés anclada o en una tasa de interés que puede cambiar, midiéndose siempre en costos UVA.
Cuánto puedo pedir de préstamo hipotecario para comprar una casa
La persona que solicita el crédito hipotecario debe asegurar que posee un 20% del costo de la vivienda. Por ejemplo, si la casa costara $120.000.000, el solicitante debe demostrar que posee, al menos, $30.000.000, a la hora de solicitar los $90.000.000 restantes.
En este caso, si el solicitante anclara la tasa de interés anual en 6%, su primera cuota tendría un valor de $685.755 y debería demostrar, para que el crédito hipotecario sea aprobado, un ingreso total de $2.743.018, para lo que podría usar codeudores, en caso de no llegar a esa cifra con su sueldo.
El crédito hipotecario, la herramienta más usada para adquirir una casa
Si bien, los créditos en UVA han creado cierta desconfianza, con la baja en la inflación, han sido muchos los argentinos interesados en acceder a los créditos hipotecarios, ya que el valor de las cuotas no crece como anteriores gobiernos.
De hecho, tan solo en el 2025 se concedieron más de 44.000 créditos hipotecarios, siendo el Banco Nación el que lidera este ranking, concentrando más del 75% de este tipo de préstamos.