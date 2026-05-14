Tanto el dólar oficial ($1.415) como el dólar blue ($1.420) cerraron sin cambios este jueves 14 de mayo. Y con el dólar mayorista todavía por debajo de los $1.400, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a salir de compras para hacerse de U$S 140 millones para engrosar sus reservas.
Calma cambiaria: con un dólar oficial y mayorista estables, el BCRA compró reservas por U$S140 millones
El dólar oficial se mantuvo en $1.415 en el Banco Nación y el blue volvió a cerrar en $1.420. El BCRA aprovechó la quietud del mayorista para comprar divisas
En los bancos se mantuvo la calma cambiaria, incluso con cotizaciones un poco más elevadas de la divisa formal (hasta $1.425). Y leves subas en algunas entidades provinciales.
La estabilidad de la jornada cortó con la suba generalizada de los distintos tipos de dólar del miércoles. Las excepciones estuvieron en los paralelos financieros, que registraron pequeñas caídas.
Mientras el dólar MEP perdió 0,30% para tocar los $1.420,92, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se retrajo 0,22% y cerró a $1.479,01.
Y más allá de una mínima suba del dólar mayorista, el dólar tarjeta, el más caro del mercado, promedió los $1.851,71 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
El BCRA aprovechó un dólar mayorista quieto
Finalizada la cuarta jornada de la semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir divisas de los Estados Unidos por 140 millones de dólares.
A partir de un dólar mayorista que apenas se movió y alcanzó los $1.396, las reservas superaron ampliamente los 46.000 millones de dólares.
Así, en la penúltima rueda de la semana, los 140 millones le sirvieron para engrosar sus reservas y lograr alcanzar la meta a fin de año. Por lo pronto, ya acumula s 46.194 millones de dólares.
En este sentido, el número al que aspira llegar el gobierno con las reservas de dólares estadounidenses ronda entre los 10.000 y los 17.000 millones.