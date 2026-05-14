Calma cambiaria: con un dólar oficial y mayorista estables, el BCRA compró reservas por U$S140 millones

Mientras el dólar MEP perdió 0,30% para tocar los $1.420,92, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se retrajo 0,22% y cerró a $1.479,01.

Y más allá de una mínima suba del dólar mayorista, el dólar tarjeta, el más caro del mercado, promedió los $1.851,71 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

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El BCRA aprovechó un dólar mayorista quieto

Finalizada la cuarta jornada de la semana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a adquirir divisas de los Estados Unidos por 140 millones de dólares.

A partir de un dólar mayorista que apenas se movió y alcanzó los $1.396, las reservas superaron ampliamente los 46.000 millones de dólares.

Así, en la penúltima rueda de la semana, los 140 millones le sirvieron para engrosar sus reservas y lograr alcanzar la meta a fin de año. Por lo pronto, ya acumula s 46.194 millones de dólares.

En este sentido, el número al que aspira llegar el gobierno con las reservas de dólares estadounidenses ronda entre los 10.000 y los 17.000 millones.