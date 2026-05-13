Dólar y dólar blue en vivo: a cuánto lo vende hoy cada banco y cuál será su precio mañana jueves 14 de mayo

dolares (2)

A cuánto se está vendiendo el dólar este miércoles 13 de mayo

Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco en el inicio de las actividades de este miércoles 13 de mayo:

Banco Nación: $1.405

Banco Galicia: $1.405

Banco ICBC: $1.415

Banco BBVA: $1.413

Banco Supervielle: $1.410

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420

Banco Patagonia: $1.410

Banco Hipotecario: $1.410

Banco Santander: $1.410

Brubank: $1.400

Banco Credicoop: $1.415

Banco Macro: $1.410

Banco Piano: $1.410

Banco de Comercio: $1.410

En caso de que durante la jornada de este miércoles no haya ningún cambio, el precio del dólar este jueves 14 de mayo conservaría los mismos valores en la mayoría de las entidades.

dolar, precio, cotizacion

A cuánto se vende el dólar blue este miércoles 13 de mayo

Con el dólar a $1.405 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya fijó su precio para este miércoles 13 de mayo.

Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue es de $1.415, es decir quedespués de varios días se revierte la tendencia y en las cuevas la moneda norteamericana se vende a un precio mayor.