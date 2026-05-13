Dólar y dólar blue en vivo: a cuánto lo vende hoy cada banco y cuál será su precio mañana jueves 14 de mayo

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar durante la mañana de este miércoles 13 de mayo, en una jornada que se espera que sea tranquila en cuanto a movimientos de cotización.
Por primera vez después de varias jornadas, el precio del dólar oficial quedó por debajo del valor que se maneja en las cuevas respecto al dólar blue, al menos en la mayoría de las entidades bancarias.
En cuanto al dólar en los bancos, en la última jornada registró una caída en su precio y volvió a ubicarse cerca de los $1.400, cifra que se ha mantenido en las últimas semanas.
A cuánto se está vendiendo el dólar este miércoles 13 de mayo
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios del dólar que ofrece cada banco en el inicio de las actividades de este miércoles 13 de mayo:
- Banco Nación: $1.405
- Banco Galicia: $1.405
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.413
- Banco Supervielle: $1.410
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.420
- Banco Patagonia: $1.410
- Banco Hipotecario: $1.410
- Banco Santander: $1.410
- Brubank: $1.400
- Banco Credicoop: $1.415
- Banco Macro: $1.410
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.410
En caso de que durante la jornada de este miércoles no haya ningún cambio, el precio del dólar este jueves 14 de mayo conservaría los mismos valores en la mayoría de las entidades.
A cuánto se vende el dólar blue este miércoles 13 de mayo
Con el dólar a $1.405 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en las cuevas el dólar blue ya fijó su precio para este miércoles 13 de mayo.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue es de $1.415, es decir quedespués de varios días se revierte la tendencia y en las cuevas la moneda norteamericana se vende a un precio mayor.