Con el dólar oficial en baja y otra suba del blue la brecha volvió a tensarse

La jornada cambiaria de este martes 12 de mayo concluyó con movimientos mixtos en las diversas cotizaciones. Mientras el dólar oficial cayó $10 en el Banco Nación antes de cerrar a $1.405 para la venta, el dólar blue sumó la misma cantidad y tocó los $1.415 con una brecha que vuelve a tensarse.
En Mendoza, el dólar blue se despegó de la tendencia porteña y cerró en un promedio de $1.419 para la venta en las cuevas, convirtiéndose por segunda rueda consecutiva en el único tipo de dólar en alza en medio de caídas generalizadas. La plaza mendocina reflejó una mayor presión alcista, ubicándose $4 arriba de la city de Buenos Aires.
En los bancos, algunas pizarras, pese a la nueva caída, finalizaron la jornada más arriba. Fue el caso del BBVA ($1.410), el ICBC ($1.415) y sobre todo el Supervielle ($1.439).
Por último, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos, se ubicó en los $1.847,91 al cierre de las operaciones bancarias y luego de caer 0,47%. A pesar de las compras del BCRA y la baja del oficial, los impuestos lo mantienen como la opción más cara.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En el mercado mayorista, el dólar finalizó la jornada cotizándose a $1.384, dentro de las bandas cambiarias (entre $807,83 y $1.725,41). La divisa que rige el comercio exterior y consumos en moneda estadounidense, mostró un comportamiento estable pero con el deslizamiento previsto por la autoridad monetaria.
Respecto a la intervención oficial, el Banco Central (BCRA) logró terminar la rueda con un saldo positivo tras sus operaciones en el mercado. La entidad monetaria compró divisas por un total de 65 millones de dólares.
Debido a la caída del oficial minorista y el repunte del blue, la brecha cambiaria se estiró significativamente esta tarde. El diferencial entre el tipo de cambio oficial y el informal alcanzó un 1% neto.
Dentro del segmento financiero, el dólar MEP o "Bolsa" también registró una baja (0,49%) y llegó a $1.418,24. Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) experimentó una caída similar pero finalizó más arriba: $1.472,20.