Con el dólar oficial en baja y otra suba del blue la brecha volvió a tensarse

Dólar y Banco Central.jpg El Banco Central aprovechó otra caída del dólar mayorista para volver a comprar divisas.

Por último, el dólar tarjeta, que incluye los recargos impositivos, se ubicó en los $1.847,91 al cierre de las operaciones bancarias y luego de caer 0,47%. A pesar de las compras del BCRA y la baja del oficial, los impuestos lo mantienen como la opción más cara.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En el mercado mayorista, el dólar finalizó la jornada cotizándose a $1.384, dentro de las bandas cambiarias (entre $807,83 y $1.725,41). La divisa que rige el comercio exterior y consumos en moneda estadounidense, mostró un comportamiento estable pero con el deslizamiento previsto por la autoridad monetaria.

Respecto a la intervención oficial, el Banco Central (BCRA) logró terminar la rueda con un saldo positivo tras sus operaciones en el mercado. La entidad monetaria compró divisas por un total de 65 millones de dólares.

Debido a la caída del oficial minorista y el repunte del blue, la brecha cambiaria se estiró significativamente esta tarde. El diferencial entre el tipo de cambio oficial y el informal alcanzó un 1% neto.

Dentro del segmento financiero, el dólar MEP o "Bolsa" también registró una baja (0,49%) y llegó a $1.418,24. Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) experimentó una caída similar pero finalizó más arriba: $1.472,20.