Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 11 de mayo

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Cuánto costará comprar un dólar en cada banco este lunes 11 de mayo

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 11 de mayo:

Banco Nación: $1.420

Banco Galicia: $1.415

Banco ICBC: $1.415

Banco BBVA: $1.420

Banco Supervielle: $1.420

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415

Banco Patagonia: $1.420

Banco Hipotecario: $1.410

Banco Santander: $1.420

Brubank: $1.407

Banco Credicoop: $1.420

Banco Macro: $1.425

Banco Piano: $1.415

Banco de Comercio: $1.420

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Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 11 de mayo

Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad y bajo riesgo.

Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:

Banco Nación (BNA) 2,00%

Banco Provincia 1,50%

BBVA Argentina 1,35%

Banco Ciudad 0,10%

Santander Argentina 0,05%

Banco Galicia 1,255%

Banco Macro 1,75%

ICBC Argentina 0,05%

Banco Hipotecario 1,25%

Banco Credicoop 0,05%

No obstante, hay que tener en cuenta que la tasa de interés que ofrece esta inversión es muy diferente a la del plazo fijo en pesos. De hecho, el banco que ofrece el rendimiento más alto para un plazo fijo en dólares es el Banco Nación y es de apenas un 2% anual en depósitos a 30 días.