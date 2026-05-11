Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 11 de mayo

Sin llegar al récord, el precio del dólar estará muy cerca de los valores más altos, ya que en promedio se venderá a $1.418, pero en algunos bancos su cotización será más alta, por lo que esta semana será una dura prueba para el gobierno de Javier Milei y parte de su política económica.
El hecho de que los bancos arranquen con un precio del dólar a $1.420 implica un nuevo repunte, ya que se había logrado bajar su valor a alrededor de $1.400 antes de la última semana.
Cuánto costará comprar un dólar en cada banco este lunes 11 de mayo
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este lunes 11 de mayo:
- Banco Nación: $1.420
- Banco Galicia: $1.415
- Banco ICBC: $1.415
- Banco BBVA: $1.420
- Banco Supervielle: $1.420
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.415
- Banco Patagonia: $1.420
- Banco Hipotecario: $1.410
- Banco Santander: $1.420
- Brubank: $1.407
- Banco Credicoop: $1.420
- Banco Macro: $1.425
- Banco Piano: $1.415
- Banco de Comercio: $1.420
Plazos fijos en dólares: cuánto pagan los bancos este 11 de mayo
Entre las opciones más elegidas por los ahorristas en dólares a la hora de invertir se encuentra el plazo fijo en dólares. Esta operación es una de las más populares en cada banco, debido a su facilidad y bajo riesgo.
Estas son las tasas de interés que maneja cada banco para plazos fijos en dólares a 30 días:
- Banco Nación (BNA) 2,00%
- Banco Provincia 1,50%
- BBVA Argentina 1,35%
- Banco Ciudad 0,10%
- Santander Argentina 0,05%
- Banco Galicia 1,255%
- Banco Macro 1,75%
- ICBC Argentina 0,05%
- Banco Hipotecario 1,25%
- Banco Credicoop 0,05%
No obstante, hay que tener en cuenta que la tasa de interés que ofrece esta inversión es muy diferente a la del plazo fijo en pesos. De hecho, el banco que ofrece el rendimiento más alto para un plazo fijo en dólares es el Banco Nación y es de apenas un 2% anual en depósitos a 30 días.