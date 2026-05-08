Calma cambiaria tanto para el dólar oficial como el blue en el cierre de la semana

dolares, cotizacion El dólar blue se negoció este viernes a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta en el mercado informal. Foto: archivo

El dólar blue y la brecha bajo control

En el circuito informal, el denominado dólar blue también mostró una tendencia a la quietud. Tras las turbulencias registradas a principios de mayo, la divisa paralela se negoció esta tarde a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, al igual que el jueves.

Esta paridad absoluta respecto al cierre anterior es vista por los analistas como una señal de alivio ante la demanda estacional de divisas, manteniendo la brecha cambiaria en niveles que no presionan de manera directa sobre la inflación mayorista.

El dato más relevante para los operadores fue el comportamiento del dólar mayorista, que culminó la semana por debajo de la barrera psicológica de los mil cuatrocientos, situándose en $1.392,5. Con este valor, la divisa que regula el comercio exterior se posicionó a más de $325 del techo cambiario fijado actualmente en $1.717,98, otorgando al Banco Central un margen de maniobra confortable para las próximas semanas.

Financieros con signo mixto

En el terreno de los dólares financieros, el comportamiento fue dispar, reflejando el reacomodamiento de carteras de inversores institucionales:

Dólar MEP: registró una leve suba del 0,33% , ubicándose en los $1.431,1 . Este instrumento, el más utilizado por los ahorristas locales, sigue siendo la vía de dolarización preferida ante la vigencia de ciertas restricciones en el mercado oficial.

registró una leve suba del , ubicándose en los . Este instrumento, el más utilizado por los ahorristas locales, sigue siendo la vía de dolarización preferida ante la vigencia de ciertas restricciones en el mercado oficial. Contado con Liquidación (CCL): la herramienta que permite girar divisas al exterior mostró un ligero descenso del 0,05%, cerrando en $1.483,1. La estabilidad del "contado con liqui" es clave para el Gobierno, ya que es el termómetro que miran las grandes empresas para fijar precios de reposición.

Perspectivas del mercado

Analistas consultados coincidieron en que la estrategia oficial de mantener el dólar anclado está logrando contener las expectativas devaluatorias, aunque adviertieron sobre la acumulación de reservas. "La falta de volatilidad es positiva para el humor social, pero el mercado sigue atento a la liquidación de la cosecha gruesa, que es el motor real de la oferta de divisas en este trimestre", explicaron desde una reconocida consultora financiera.

Por ahora, el escenario de calma favorece la desaceleración de algunos rubros de la economía real, mientras el mercado aguarda señales sobre la posible salida gradual del cepo al dólar, un tema que sobrevoló todas las mesas de dinero durante la semana pero que aún no encuentra una fecha concreta en el calendario oficial.

Para el ahorrista mendocino, este "veranito" cambiario representa una oportunidad de previsibilidad a corto plazo. Sin embargo, la brecha entre el dólar blue y el CCL sigue sugiriendo que, por debajo de la superficie, los grandes jugadores todavía ven margen para ajustes futuros si la inflación no termina de perforar el piso del 3% mensual.