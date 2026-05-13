Aguinaldo de junio 2026: Cómo saber cuánto me toca cobrar

¿Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026?

La fórmula para determinar cuánto vas a cobrar es directa: el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro del primer semestre (de enero a junio).

Paso a paso para el cálculo:

Revisá tus recibos de sueldo desde enero hasta junio de 2026.

Identificá cuál fue el mes con el sueldo bruto más alto (incluyendo conceptos remunerativos como horas extras, comisiones y bonificaciones).

(incluyendo conceptos remunerativos como horas extras, comisiones y bonificaciones). Dividí ese monto por dos. El resultado es tu aguinaldo bruto.

Por ejemplo: Si tu mejor sueldo del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo a cobrar será de $600.000 (monto bruto, previo a descuentos de ley).

aguinaldo, cuando se paga

¿Cómo se calcula el aguinaldo si trabajé menos de seis meses?

Si comenzaste a trabajar hace poco o tu contrato finalizó antes de terminar el semestre, te corresponde un aguinaldo proporcional. En este caso, la fórmula es:

(El mejor salario / 12) x los meses trabajados.

Por ejemplo: Si entraste a trabajar en marzo y tu mejor sueldo es de $600.000, el cálculo sería: ($600.000 / 12) * 4 meses = $200.000.

¿Quiénes cobran el aguinaldo en junio?

Este beneficio alcanza a:

Trabajadores del sector privado y público.

Jubilados y pensionados del sistema nacional.

Personal de casas particulares (servicio doméstico).

Quedan excluidos: Monotributistas, trabajadores informales ("en negro") y autónomos.

Fecha límite: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2026?

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el empleador tiene como fecha límite el 30 de junio de 2026. No obstante, existe un periodo de gracia de cuatro días hábiles, por lo que legalmente el pago podría extenderse hasta el lunes 6 de julio.

Para el caso de las empleadas domésticas, el pago debe realizarse durante la última jornada laboral de los meses de junio y diciembre.

aguinaldo

Datos clave para el recibo de sueldo

Es fundamental recordar que en el cálculo del SAC entran rubros como:

Salario básico.

Comisiones y premios.

Horas extras.

Viáticos sin comprobante.