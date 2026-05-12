¿ANSES pagará aguinaldo a AUH y a otras asignaciones en junio 2026?

El sistema previsional argentino se prepara para un mes de junio con alta movilidad. Además del aumento por inflación estimado en un 2,6% (basado en el IPC de abril), se suma la liquidación de la primera cuota del aguinaldo. Sin embargo, no todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) están incluidos en este pago extraordinario.
¿Quiénes NO cobran aguinaldo en junio 2026?
Es una de las consultas más frecuentes en las oficinas de ANSES. Legalmente, el aguinaldo es un derecho exclusivo de los trabajadores registrados y de aquellos que perciben haberes previsionales contributivos o pensiones específicas. Por este motivo, quedan excluidos del pago del SAC los siguientes grupos:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH por Discapacidad.
- Asignación por Embarazo (AUE).
- Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores monotributistas o informales.
- Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo).
Aunque estos sectores no perciben aguinaldo, en junio recibirán el haber con el nuevo aumento, llevando la AUH a un monto bruto estimado de $144.960 ($115.968 netos tras la retención del 20%).
¿Quiénes SÍ cobran el medio aguinaldo de ANSES?
El organismo confirmó que el pago del SAC se acreditará de forma automática, sin trámites previos, junto con el haber mensual de los siguientes grupos:
- Jubilados: Tanto quienes cobran la mínima como los de haberes superiores.
- Pensionados: Pensiones por fallecimiento y otras contributivas.
- Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.
- PUAM: Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Montos confirmados para jubilados (estimados con aumento)
- Jubilación Mínima: El haber sube a $403.396. Con el medio aguinaldo ($201.698) y el bono de $70.000, aunque este no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo por lo que el el total a cobrar en junio alcanzaría los $675.094.
- Madres de 7 hijos (PNC): Al estar equiparadas a la mínima, también percibirán un total de $675.094.
Calendario de pagos junio 2026: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo?
Para garantizar el orden en las sucursales bancarias, ANSES unificó el pago del haber y el aguinaldo según la terminación del DNI:
Jubilados y Pensionados que no superan la mínima y PNC
- DNI terminado en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminado en 1: martes 9 de junio
- DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminado en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminado en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminado en 5: lunes 15 de junio
- DNI terminado en 6: martes 16 de junio
- DNI terminado en 7: miércoles 17 de junio
- DNI terminado en 8: jueves 18 de junio
- DNI terminado en 9: viernes 19 de junio
Jubilados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio