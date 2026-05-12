¿ANSES pagará aguinaldo a AUH y a otras asignaciones en junio 2026?

¿Quiénes NO cobran aguinaldo en junio 2026?

Es una de las consultas más frecuentes en las oficinas de ANSES. Legalmente, el aguinaldo es un derecho exclusivo de los trabajadores registrados y de aquellos que perciben haberes previsionales contributivos o pensiones específicas. Por este motivo, quedan excluidos del pago del SAC los siguientes grupos:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH por Discapacidad .

y . Asignación por Embarazo (AUE) .

. Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores monotributistas o informales.

para trabajadores monotributistas o informales. Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo).

Aunque estos sectores no perciben aguinaldo, en junio recibirán el haber con el nuevo aumento, llevando la AUH a un monto bruto estimado de $144.960 ($115.968 netos tras la retención del 20%).