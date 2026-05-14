China aprieta el acelerador: presentan un sedán de menos de 15 mil dólares

Detalles del nuevo sedán

interior sedan changan El interior de este sedán de China rivaliza con el de cualquier Toyota de la misma gama.

La estética del coche luce mucho más refinada y moderna. Los diseñadores trabajaron en una silueta que abandona las líneas básicas para adoptar una imagen más robusta. Gracias a un ancho de 1.820 milímetros y una distancia entre ejes de 2.700 milímetros, la presencia en el asfalto resulta más imponente. Por su parte, el baúl dispone de una capacidad de 500 litros, ideal para el traslado de equipaje familiar.

En el interior, la marca dispuso una pantalla multimedia de 10 pulgadas con conectividad total para teléfonos móviles. Este despliegue tecnológico intenta superar lo ofrecido por un Toyota Yaris en sus versiones iniciales.

Además, el tablero de instrumentos ahora es digital y mide 10,25 pulgadas, lo cual aporta una atmósfera sofisticada al habitáculo. Los materiales y las terminaciones acompañan esta evolución hacia un estándar superior de calidad percibida.

Motor 1.5 de 105 hp con bajo consumo.

Caja automática DCT de siete velocidades.

Baúl de 500 litros para uso familiar.

Conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

Mecánica del vehículo de China

alsvin

Bajo el capó, el motor 1.4 quedó en el olvido para dar paso a un bloque 1.5 atmosférico. Este impulsor entrega 105 caballos de potencia y un torque de 107 lb-pie. La gran novedad reside en la caja de siete marchas, que reemplazó a la anterior de cinco velocidades.

Dicha combinación técnica prioriza la suavidad de marcha en entornos urbanos y un consumo de combustible contenido durante los trayectos diarios.

El listado de elementos de protección incluye control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y cuatro bolsas de aire. Si bien la categoría avanza hacia estándares más altos, la mejora respecto al modelo previo es evidente.

La versión Luxury, que se vende por 16.488 dólares, suma cámaras con visión panorámica de 540 grados. Esta función facilita las maniobras de estacionamiento mediante una representación digital del entorno del automóvil.