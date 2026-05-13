Mercado Libre pone de oferta el auto de Colapinto por el Hot Sale: es Burago y tiene un descuentazo

La réplica metálica pertenece a la marca Burago, una firma con larga trayectoria en el mercado de los vehículos a escala. El coche luce el color azul característico del equipo Alpine y lleva estampado el número 43 que utiliza el corredor bonaerense en su etapa actual.

Gracias al Hot Sale, el precio de lista de 44.991 pesos descendió hasta los 24.865 pesos. La rebaja del 44% posicionó al juguete como uno de los productos más vendidos dentro de su categoría en los últimos días.

Un Burago muy buscado

La pieza de colección presenta una escala 1:43 y mide trece centímetros de largo, un tamaño ideal para decorar escritorios o estanterías personales. El fabricante utilizó metal die cast para la carrocería. Los acabados exteriores recibieron elogios de los compradores. Las calcomanías de los auspiciantes oficiales aparecen con una nitidez que sorprende por las dimensiones reducidas del objeto.

El interés por Franco Colapinto impulsó a muchos coleccionistas a buscar este modelo específico de la marca Burago. La publicación cuenta con más de cincuenta unidades disponibles y ofrece opciones de financiación que facilitan la compra.

Esto dicen del F1 de Franco Colapinto

autop colapinto monoplaza Los usuarios sólo dicen cosas buenas de este increíble auto a escala. Imagen: Mercado Libre

Las experiencias de quienes ya recibieron el monoplaza confirman que el producto cumple con los estándares más altos. Un comprador resaltó que el coche es "hermoso" y destacó que posee hasta los detalles de los patrocinadores más pequeños.

Otra de las devoluciones de los usuarios subrayó la excelente relación entre la calidad y el costo actual de la pieza. La frase "la buena calidad de Burago por buen precio" resume el sentimiento de los fanáticos que aprovecharon el Hot Sale.

El mercado de coleccionables en Argentina continúa en expansión y los artículos vinculados al automovilismo lideran las preferencias. Conseguir el auto de Franco Colapinto con este nivel de descuento representa una oportunidad difícil de repetir en el corto plazo.