Mercado Libre remata este televisor de 55 pulgadas por el Hot Sale: imagen de alta calidad y sonido envolvente

TCL Este televisor TCL ofrece una imagen premium.

Además, este televisor cuenta con panel HDR+ que ofrece un contraste superior con negros más profundos y blancos más brillantes, asegurando una mayor riqueza en detalles incluso en escenas oscuras.

Asismismo, este dispositivo de oferta en Mercado Libre cuenta con Panel HVA, permitiendo colores vibrantes y detalles precisos en cada escena, al mismo tiempo que mejora la uniformidad y la profundidad de imagen para una experiencia más envolvente.

Este Smart TV está equipado con un chip AiPQ Processor, desarrollado por TCL, el cual analiza cada escena con inteligencia artificial avanzada, optimizando en tiempo real el brillo, color y contraste. De esta forma, se logrará disfrutar de imágenes más nítidas, movimientos más fluidos y colores más vibrantes.

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En lo que concierne al sonido, este televisor de TCL garantiza una experiencia de cine en casa. Gracias a Dolby Audio, permite que cada sonido tenga claridad cristalina. Así, podremos disfrutar de diálogos más nítidos, graves profundos y un audio envolvente en modo multicanal, ideal para películas, series y juegos.

Otra característica que convierte este televisor en un Smart TV tope de gama es el puerto HDMI 2.1, permitiendo así una respuesta notablemente veloz en cada partida (siempre y cuando la consola tenga también un puerto HDMI 2.1). Esto, combinado con un bajo input lag, convierte a dicho dispositivo en uno de los preferidos por gamers exigentes.

smart tv tcl Este televisor de 55 pulgadas está de oferta por el Hot Sale.

Este televisor TCL, habitualmente, tiene un valor de $799.999 en Mercado Libre. Por el Hot Sale, la tienda le aplicó un importante descuento, rebajando su precio a $669.998. Además, podés llevarlo en 9 cuotas sin interés de $74.444.