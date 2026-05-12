Hot Sale: esto es lo que sale un televisor de 50 pulgadas en Mercado Libre

ofertas televisores Mercado Libre tiene decenas de televisores a un precio insuperable por el Hot Sale. Imagen: captura de pantalla

Ofertas destacadas

El smart TV Noblex Roku TV de 50" es el líder en precio de esta lista, costando apenas $449.999. Con un descuento del 50%, es la opción más barata para alguien que busca una pantalla grande sin vueltas.

Si buscás un salto tecnológico real, el Samsung QLED 4K Q60D por $769.999 es el tope de gama de esta selección. Tiene un 51% de descuento y, a diferencia de los otros, usa puntos cuánticos para que los colores no se "laven" cuando hay mucha luz en el ambiente.

BGH presenta un televisor 50" con tecnología QLED y Google TV a $610.599. Es una oferta súper agresiva porque te da la misma tecnología de panel que el Samsung (QLED) pero por casi 160 mil pesos menos, ideal si querés calidad de imagen premium a precio de marca nacional.

oferta televisor Esta es una de las ofertas más atractivas de Mercado Libre. Imagen: captura de pantalla

Para los fanáticos del cine, el Philips Ambilight de 50" (serie 8100) a $639.999 es imbatible por la experiencia de las luces LED que proyectan color hacia atrás. Es ese efecto que no tiene ninguna otra marca y que, por ese precio con 12% OFF, está muy bien posicionado frente a modelos básicos.

Finalmente, el LG UHD de 50" con IA ThinQ está a $621.299 y es el que mejor gestiona el hogar inteligente. Si ya tenés otros dispositivos en casa, su sistema webOS y la inteligencia artificial para escalar la imagen lo hacen una opción muy estable y confiable, especialmente por la durabilidad de sus paneles.