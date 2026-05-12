Hot Sale: esto es lo que sale un televisor de 50 pulgadas en Mercado Libre

La feria de descuentos Hot Sale sigue trayendo algunas de las mejores ofertas que se vieron durante los últimos meses. Quienes quieren renovar su televisor, adelantándose al Mundial, o para ver series y películas en lo que seguramente será un crudo invierno, pueden aprovechar los precios bajos y las cuotas sin interés que el sitio ofrece.
Durante la mañana del martes, el rango de precios de los televisores de 50 pulgadas, variaba desde los 450 mil pesos hasta cerca de 800 mil en la plataforma Mercado Libre. Este dependía principalmente de la marca del artefacto, pero también de su tecnología.
Además, como parte del Hot Sale se pueden encontrar cuotas sin interés, lo que permite pagar algunos de estos modelos hasta en 12 veces, sin sumar al precio final. Esta es una de las grandes ventajas del Hot Sale, ya que, para quienes se la pasan buscando precios, las ofertas no son tan importantes.
Ofertas destacadas
El smart TV Noblex Roku TV de 50" es el líder en precio de esta lista, costando apenas $449.999. Con un descuento del 50%, es la opción más barata para alguien que busca una pantalla grande sin vueltas.
Si buscás un salto tecnológico real, el Samsung QLED 4K Q60D por $769.999 es el tope de gama de esta selección. Tiene un 51% de descuento y, a diferencia de los otros, usa puntos cuánticos para que los colores no se "laven" cuando hay mucha luz en el ambiente.
BGH presenta un televisor 50" con tecnología QLED y Google TV a $610.599. Es una oferta súper agresiva porque te da la misma tecnología de panel que el Samsung (QLED) pero por casi 160 mil pesos menos, ideal si querés calidad de imagen premium a precio de marca nacional.
Para los fanáticos del cine, el Philips Ambilight de 50" (serie 8100) a $639.999 es imbatible por la experiencia de las luces LED que proyectan color hacia atrás. Es ese efecto que no tiene ninguna otra marca y que, por ese precio con 12% OFF, está muy bien posicionado frente a modelos básicos.
Finalmente, el LG UHD de 50" con IA ThinQ está a $621.299 y es el que mejor gestiona el hogar inteligente. Si ya tenés otros dispositivos en casa, su sistema webOS y la inteligencia artificial para escalar la imagen lo hacen una opción muy estable y confiable, especialmente por la durabilidad de sus paneles.