Es el televisor más vendido de Mercado Libre y tiene una rebaja de última hora por el Hot Sale

El Smart TV de Noblex que está de oferta en Mercado Libre cuenta con resolución Full HD y pantalla LED, lo que nos permitirá sumergirnos en imágenes nítidas y vibrantes. Además, gracias a la tecnología Dolby, podremos escuchar cada detalle, logrando un sonido inmersivo que nos hará sentir dentro de cada escena que estamos viendo.

Por otro lado, dicho televisor cuenta con el sistema operativo Roku, el cual ofrece un acceso directo a plataformas de consumo popular como Amazon Prime, Disney+, Netflix y YouTube.

En lo que concierne al diseño del Smart TV, el mismo se destaca por ser elegante y de dimensiones óptimas que hacen que se adapte perfectamente a cualquier espacio, brindando estilo y modernidad a tu hogar.

smart tv noblex Televisor Noblex de oferta en Mercado Libre por el Hot Sale.

En lo que respecta al precio de este televisor, habitualmente Mercado Libre lo comercializa a $728.419. Sin embargo, gracias las rebajas del Hot Sale, podremos comprarlo solo por hoy a $472.99, es decir, con una rebaja de $255.420. Además, la plataforma permite adquirirlo en 6 cuotas sin interés de $78.833. Finalmente, también ofrece un cupón de descuento de $10.000, por lo que se trata de una oportunidad irresistible para renovar el Smart TV de casa.