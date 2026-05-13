Quienes buscaban ofertas de última hora por el Hot Sale, encontrarán en Mercado Libre un descuento sorprendente. Se trata del televisor más vendido de la plataforma, un Smart TV de 50 pulgadas, el cual tiene una rebaja que supera los $250.000. Conocé de cuál se trata y cómo podés pagarlo.
Es el televisor más vendido de Mercado Libre y tiene una rebaja de última hora por el Hot Sale
Antes de comprar un televisor nuevo, te recomiendo analizar esta oferta de Mercado Libre por el Hot Sale
Mercado Libre rebaja su televisor más vendido por el Hot Sale: tiene una rebaja que supera los $250.000
En la previa del Mundial 2026, y en el marco del Hot Sale, Mercado Libre decidió rebajar uno de los dispositivos más vendidos en su plataforma. Se trata del televisor NOBLEX DB50X3110 de 50 pulgadas, un dispositivo que combina una imagen de calidad con un sonido vibrante que te hará sentir como en la sala del cine.
El Smart TV de Noblex que está de oferta en Mercado Libre cuenta con resolución Full HD y pantalla LED, lo que nos permitirá sumergirnos en imágenes nítidas y vibrantes. Además, gracias a la tecnología Dolby, podremos escuchar cada detalle, logrando un sonido inmersivo que nos hará sentir dentro de cada escena que estamos viendo.
Por otro lado, dicho televisor cuenta con el sistema operativo Roku, el cual ofrece un acceso directo a plataformas de consumo popular como Amazon Prime, Disney+, Netflix y YouTube.
En lo que concierne al diseño del Smart TV, el mismo se destaca por ser elegante y de dimensiones óptimas que hacen que se adapte perfectamente a cualquier espacio, brindando estilo y modernidad a tu hogar.
En lo que respecta al precio de este televisor, habitualmente Mercado Libre lo comercializa a $728.419. Sin embargo, gracias las rebajas del Hot Sale, podremos comprarlo solo por hoy a $472.99, es decir, con una rebaja de $255.420. Además, la plataforma permite adquirirlo en 6 cuotas sin interés de $78.833. Finalmente, también ofrece un cupón de descuento de $10.000, por lo que se trata de una oportunidad irresistible para renovar el Smart TV de casa.