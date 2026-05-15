Banco Macro lanza un fondo para invertir en activos internacionales desde Argentina

Con esta incorporación, la familia Pionero alcanza las 37 variantes, cubriendo desde opciones de Money Market y Renta Fija hasta Renta Variable y Mixta.

Banco Macro impulsa un programa innovador para inversores

"Para Banco Macro, este lanzamiento es muy positivo porque continúa impulsando el desarrollo de nuestro mercado de capitales. A este nuevo fondo en dólares de la familia Pionero podrán acceder los inversores calificados. El objetivo principal es brindarle a nuestros clientes la posibilidad de buscar alternativas a nivel global dentro del mercado de capitales argentino, con las ventajas de estar en un fondo local", afirmó Mateo Brito, presidente de Macro Fondos de Banco Macro.

“Lo que estamos buscando con este nuevo Fondo Pionero es darle una alternativa internacional a nuestros clientes, de baja volatilidad, ventajas impositivas y con un perfil conservador, y de esta forma construir un eslabón más en el acompañamiento de Macro en el desarrollo de sus inversiones", agregó Brito.

Mateo Brito presidente de Macro Fondos de Banco Macro Mateo Brito, presidente de Macro Fondos de Banco Macro. Foto: Gentileza Banco Macro

Por su parte, el director de LatAm para MFS, Stephan Von Hartenstein remarcó: "En MFS nos complace acompañar a Banco Macro y formar parte de este programa innovador, con el objetivo de ampliar el acceso al mercado de capitales para los inversores argentinos".

El Fondo Pionero Internacional, al cual se accede con dólares cable, es un instrumento de inversión ideal para darle valor a los ahorros en moneda extranjera, y se suma a las diferentes opciones que ya ofrece la entidad. El flamante fondo de inversiones es exclusivo para inversores calificados que buscan un riesgo moderado para obtener un mayor retorno sin exponerse demasiado a la volatilidad.

Claves del Fondo Pionero Internacional de Banco Macro

Operatoria simplificada: Se gestiona directamente a través de Macro Fondos , eliminando la necesidad de abrir cuentas o contratar brókers extranjeros.

Tratamiento impositivo: El instrumento está exento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

Cartera global: Combina deuda de mercados desarrollados y emergentes, abarcando diversos sectores y geografías.

Disponibilidad: Se suscribe en dólares, con un horizonte de mediano plazo y rescate en 48 horas (T+2).

Este es el inicio de una serie de propuestas destinadas a impulsar proyectos de inversión; porque pensar en grande es, precisamente, facilitar que esos objetivos en Banco Macro se transformen en realidad.